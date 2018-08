Klimaforskerne om framtidens sommervær: Dette er de ulike scenarioene

Her er noen av sommerens værrekorder som NRK har fått fra statsmeteorolog Bente Wahl:

Mai var 4,4 grader over normalen. Vi slo den forrige varmerekorden fra 2013 med 1,7 grader.

Juli var 4,3 grader over normalen, med en nedbørsmengde på under halvparten av normalen. Forrige rekord var juli 2014, med samme gjennomsnittstemperatur.

Det har vært 21 fylkesrekorder når det gjelder varme i mai, juni og juli.

Norge har hatt rundt 40 dager med over 30 grader. Det er det meste målt noensinne.

Normaltemperaturen i Norge har vært 22,2 grader i sommer. Det er det samme som normaltemperaturen i Alicante om sommeren.

Aldri før er det målt så mange soltimer som denne sommeren: 11 timer sol hver dag i gjennomsnitt.

På Svalbard har 92 måneder i strekk vært varmere enn normalen. Foto: Meteorologisk institutt

Fremtidens somre

Så hva sier dette om framtidens somre? Blir de varmere eller blir de våtere?

– Det er fortsatt veldig usikkert om global oppvarming vil gi flere hetesomre i Norge som den vi har hatt i år, sier klimaforsker ved CICERO, Marianne Tronstad Lund.

Noen klimamodeller viser mer regn, noen viser mer tørke og varme, mens andre igjen viser liten endring.

I Norge er vi vant til at været svinger voldsomt. Og dette gjør det ekstra vanskelig å si noe om fremtidens vær i lys av klimaendringene, påpeker flere av klimaforskerne.

Meteorologisk institutt holdt frokostseminar torsdag der de kom med oppdaterte tall og fakta om årets vær-rekorder. Fra venstre: Nikolaos Evangeliou, forsker ved NILU, Marianne Tronstad Lund, seniorforsker ved CICERO Bente Wahl, stats- og TV-meteorolog ved Meteorologisk institutt og Gunnar Myhre, seniorforsker ved CICERO. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Men sannsynligheten for ekstremvær øker når verden blir varmere. Og det er lite sannsynlig at det ville ha vært så varmt så lenge i sommer, om det ikke var for menneskeskapte klimaendringer. Så vi må lære oss å forvente det litt uventede, og forberede oss på det, sier Lund.

For dem som hadde håpet å planlegge fremtidige aktiviteter etter været, så har klimaforsker ved CICERO, Gunnar Myhre denne utilfredsstillende konklusjonen.

– Været blir antakelig mer usikkert og mer ekstremt fram mot neste århundre. Kanskje med større variasjoner enn i dag: lengre tørkeperioder, med kortere og mer ekstrem nedbør.

Årets sommer et tegn på global oppvarming

Det var en uvanlig lang og kald vinter. Våren uteble og vi gikk brått fra vinter til sommer da det ble 20 grader allerede første uka i mai.

Dette er klimaendringer, mener klimaforskerne på frokostseminaret til CICERO, NILU og Meteorologisk institutt torsdag morgen.

Klimaforsker Rasmus Benestad, Meteorologisk institutt Foto: met.no

– Klimaendringer beskriver endringer i værstatistikken, og det er akkurat slike endringer i statistikken vi er vitne til nå om dagen. Rekorder kan gi et bevis for klimaendringer, spesielt når de kommer stadig oftere, forklarer klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.

– Og nå kommer rekordene mer enn dobbelt så ofte som vi kunne forvente om klimaet var stabilt.

Med klimamodeller, jetstrømmer i atmosfæren, og grafer med temperatur, nedbør og skogbranner, forsøker forskerne å forklare sammenhengen mellom den utrolige norske sommeren og klimaendringene.

– Det har vært 50 døgn med gjennomsnittstemperatur over 20 grader så langt i 2018. Forrige rekord var 37 døgn, i 1947, viser Benestad oss.

– Været skjuler gjennomsnittene. Vi er vant til veldig ustabilt vær i Norge, så derfor blir det vanskeligere å si noe generelt om hvordan klimaendringene påvirker været i Norge. Det som overrasket oss i sommer var jo egentlig at været var så dønn stabilt, proklamerer forskningssjef ved CICERO, Bjørn Samset.