Kjent advokat slått ned etter krangel i trafikken: – Helt uvirkelig

– Jeg har sittet på legevakten i fem timer nå. Det går bra, men det er veldig vondt. Jeg debuterer med å bli slått ned som 64-åring, sier Klomsæt til NRK onsdag kveld.

Sigurd Klomsæt er en av de mest profilerte forsvarsadvokatene i Norge. Onsdag ettermiddag kjørte han sin Toyota Land Cruiser på Bjerke i utkanten av Oslo, da det kom en mindre bil i motsatt kjørefelt på veien, forteller han til NRK.

– Jeg ser at det blir for smalt, men han kjører likevel på. Jeg hadde bilene på min side, så den tar jeg. Jeg mente å rygge, for jeg står ikke stille for å bli påkjørt, sier Klomsæt.

– Så ikke bra ut

Ifølge Klomsæt oppstod det en situasjon på stedet der den andre mannen ble svært aggressiv. Da Klomsæt kjørte til en Coop-butikk i nærheten, skal den andre mannen ha fulgt etter i bil.

Der skal mannen ifølge Klomsæt ha blitt enda hissigere. Advokaten sier han ikke så slagene komme.

– Der kom han helt oppi meg, så vet jeg ikke mer før jeg våknet av at jeg stod og snakket med en dame som sa hun hadde skreket høyt. Det gjorde visst at han stakk av gårde.

Klomsæt mener også at den andre sjåføren forlot ham i en hjelpeløs tilstand, ettersom han ikke var i stand til å gjøre rede for seg selv etter hendelsen.

NRK har snakket med et annet vitne på stedet som bekrefter hendelsesforløpet på ved matbutikken. Vitnet så ikke hva som skjedde i forkant, men sier det virket som de to mennene hadde kranglet over noe som skjedde i trafikken.

Både Klomsæt og vitnet beskriver den andre mannen som lys i huden. Vitnet mener også det virket som om mannen var trent i kampsport.

– Det så ikke bra ut, fordi mannen som slo var langt yngre og den eldste falt over panseret. Jeg løp til og forsøkte å stoppe det, sier vitnet.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med mannen som er registrert som eier av den andre bilen.

Advokat Sigurd Klomsæt på vei til et møte med granskingskommisjonen i forbindelse med brannen på Scandinavian Star i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Alvorlig at det skjer i trafikken

Operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt bekrefter at de rundt klokken kvart på fire onsdag ettermiddag fikk melding om at en person hadde blitt slått ned av en annen person i etterkant av en påkjørsel.

– I det den ene personen skal gå tilbake til sin bil, så går han tilbake til den andre trafikanten og slår, sier Skott.

Hendelsen ble anmeldt til politiet og vitner på stedet skal ha notert registreringsnummeret til den andre bilen. Operasjonslederen bekrefter også at Klomsæt har blitt avhørt på legevakten.

Skott sier politiet ser alvorlig på hendelsen.

– Det er utøvd vold, noe som er alvorlig i seg selv. Det er særlig problematisk at det skal utarte sånn i forbindelse med en situasjon i trafikken, sier Skott.

Klomsæt var tidligere onsdag i Oslo tingrett med i forbindelse med at en av hans klienter ble dømt for kidnapping og trusler på Holmlia i fjor. Klomsæt er tydelig på at han ikke tror voldsepisoden har noen sammenheng med hans virke som advokat, og sier han ble et tilfeldig offer.