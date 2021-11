Kim Friele er død

Karen-Christine Friele, kjent som Kim Friele, døde fredelig mandag kveld.

Det opplyser hennes nærmeste pårørende, Else Hendel, til NTB. Hendel er grandniese til Wenche Lowzow, som var gift med Kim Friele fram til Lowzow gikk bort i 2016.

Friele ble født 27. mai 1935 i Bergen.

Hun var den første norske kvinne som stod fram som lesbisk.

Store deler av livet viet hun til kampen for homofiles rettigheter. Hun bidro sterkt til at seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i 1972.

– Betydd så enormt mye

– Dette er utrolig trist at Kim ikke finnes mer. Hun har betydd så enormt mye for likestillinga i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

– Uten henne så hadde ikke Norge vært så likestilt. Uten henne så hadde ikke jeg kunnet være meg. Hun tok kampen for homofiles rettigheter på en tid der det var ulovlig og det kosta. Hun tok kamp for kamp og ga seg aldri. Og holdt på for å kjempe for LHBTI-personers levekår helt til det siste. For meg så er hun også en nær personlig venn, så dette er en veldig trist dag.

– Hvordan kan vi som samfunn hedre hennes minne?

– Som det hun var og er. En pioner. En som personlig har sørga for at folk som meg kan leve frie liv i Norge.

Hedres i sosiale medier

Tirsdag morgen blir sosiale medier fylt med ord og bilder fra folk som hedrer Kim Friele.

Foto: Skjermdump tatt 23.11.21

TIdligere Arbeiderpartipolitiker Eskil Pedersen er blant de mange som uttrykker takknemlighet for det hun har gjort og betydd. På Twitter skriver han:

– Kim Friele er en av vår samtids største. Hun gikk foran, hevet stemmen og knyttet neven for at så mange av oss kan leve fulle, trygge, gode liv. Hun møttes av takknemlige tårer og jubel i hver prideparade jeg fikk gå med henne. Hvil i fred.

Kim Friele var første norske kvinne som stod frem som lesbisk. Hun har viet livet til homokampen. Hør hennes historie, fortalt til Silje Nordnes. Du trenger javascript for å se video. Kim Friele var første norske kvinne som stod frem som lesbisk. Hun har viet livet til homokampen. Hør hennes historie, fortalt til Silje Nordnes.

Friele har mottatt en rekke priser for sitt arbeid. I 1978 fikk hun Fritt Ords Pris for sitt bidrag til fremme av ytrings- og informasjonsfriheten.

I tillegg har hun mottatt Homobevegelsens Ærespris, Humanistprisen, Likestilling- og diskrimineringsombudets «Equalitapris». Hun er ridder av 1. klasse av St. Olavs orden og er æresmedlem av Arbeiderpartiet siden 2008.