– Det er alltid en fare for korreksjon, og det er spesielt en fare for korreksjon når aksjer ikke er rimelige, sier investor Peter Warren, og viser til at mange av verdens børsindekser nå ligger nær sitt høyeste nivå noensinne.

KORREKSJON: Det er spesielt en fare for korreksjon når aksjer ikke er rimelige, sier investor Peter Warren. Foto: Johan B. Sættem

Men aksjenestoren ber folk være forberedt på mer jojokurser - både opp og ned.

– Det virker som markedet ikke har tatt innover seg usikkerhet, nemlig at markedene kommer til å svinge mer, tror Warren.

Den anerkjente Harvard-professoren Kenneth Rogoff var i forrige uke i Oslo på Skagen-konferansen. Han mener også at Trumps innsettelse som president nå på fredag den førstkommende kan øke nervene hos mange investorer:

– Folk blir mer nervøse

– Markedene har priset inn alt det positive med Trump, mens det negative ennå ikke har fått utslag på børsene. Jeg tror at i starten av presidentperioden vil folk bli mer nervøse for hva mer proteksjonisme og en irrasjonell og uberegnelig utenrikspolitikk kan føre til, sier Rogoff til NRK.

NERVER. Trumps innsettelse på fredag øker nervene hos mange investorer, tror Harvard-professor Kenneth Rogoff. Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

– Kan en korreksjon komme raskt?

– Absolutt, sier Rogoff.

Og mange analytikerer deler frykten for et kommende minikrakk på børsene. Danske Bank Markets skrev nylig i en rapport:

«Vi kan komme til å se ytterligere avdemping eller til og med et fall i aksjemarkedene i forbindelse med innsettelsen av Trump som president.»

Anbefaler fortsatt aksjer

Sjef for Nordea-fondene i Norge, Petter Buer Hermansen, er mer usikker på om vi nærmer oss et minikrakk.

– Det er vanskelig å si. Vi har hatt seks fantastisk gode år etter finanskrisen, det er ikke normalen. Vi forventer ikke så god avkastning framover, men ser fortsatt nytte av å sitte i aksjemarket siden rentene er så lave, mener Petter Buer Hermansen.

ALL TIME HIGH: Oslo børs er blant mange børser som er på rekordhøye nivåer. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Hermansen tror også 2017 blir et bra år på Oslo børs, men deler synet på at det er stor spenning rundt innsettelsen av Trump, og hvilken politikk han kommer til å gjennomføre.

– Men den store jokeren for 2017 blir Europa. Vi ser en økende mistro til EU og euroen som valuta som følge av Brexit. Og så er det et stort valgår, det er Europa vi er mest spente på, avslutter sjef for Nordea-fondene Petter Buer Hermansen.