Selv bestrider Woldseth Aserbajdsjan-anklagene.

Hun ble ikke trodd da regelkomiteen i parlamentarikerforsamlingen (Pace) behandlet anklagene mot henne og 13 andre tidligere medlemmer i slutten av juni.

Samtlige ble utestengt på livstid for å ha brutt forsamlingens etiske regelverk.

– Det er trist og dumt. Det er ikke nyansert i det hele tatt. Jeg hadde en mindre forseelse av en etisk retningslinje, og det blir dømt like hardt som om jeg skulle vært korrupt, sier Woldseth til NRK.

Rapport: – Del av Aserbajdsjan-nettverk

I årene 2009 til 2013 ledet hun Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, etter å ha vært vararepresentant i perioden før. I sin tid i Pace hadde hun en rekke viktige verv. Som takk for innsatsen ble hun utnevnt til æresmedlem i januar 2014.

Nå har forsamlingen, som har som mål å fremme demokrati og menneskerettigheter i Europa, bestemt at hun aldri får besøke dem igjen.

Bakgrunnen er en rapport fra en uavhengig granskingskommisjon. Den ble nedsatt etter påstander om at Aserbajdsjan bestakk medlemmer av Europarådet mot at de motarbeidet vedtak som kritiserte regimets grove brudd på menneskerettighetene (se faktaboks nederst i saken).

MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner slår myndighetene i Aserbajdsjan hardt ned på politiske aktivister. Motstandere av regimet fengsles, og det kommer meldinger om tortur og mishandling. Bildet viser opprørspoliti som arresterer demonstranter i Baku i januar 2013. Foto: Tofik Babayev / AFP

Rapporten slår fast at det er funnet bevis som gir grunn til «sterk mistanke» om korrupsjon hos flere nåværende og tidligere medlemmer.

I tillegg kritiseres flere tidligere medlemmer for å ha handlet i strid med forsamlingens etiske regelverk.

Det er her Karin Woldseth kommer inn.

Året etter at hun gikk ut av Stortinget, ble Woldseth lobbyist. Ifølge granskingsrapporten var hun «generelt ansett å være medlem av et nettverk av mennesker som jobbet i Pace til fordel for Aserbajdsjan».

Granskingsrapporten understreker at det ikke er bevist at hun mottok godtgjørelser for sitt arbeid. Samtidig slår den fast at hun har handlet på en måte som er «uforenlig» med hennes etiske forpliktelser som æresmedlem.

UNDER LUPEN: Korrupsjonspåstandene rystet parlamentarikerforsamlingen som består av 324 medlemmer fra 47 land (arkivfoto). Foto: Frederick Florin / AFP

Punkt 16 i etikkreglene sier at tidligere medlemmer som representerer andre personer eller interesser, ikke kan nytte «privilegier knyttet til æresmedlemskapet når det gjelder distribusjon av dokumenter og tilgang til bygninger og møterom».

Ifølge rapporten har Woldseth brutt dette ved å bruke adgangskortet sitt til å drive lobbyvirksomhet, blant annet på vegne av Aserbajdsjan.

Woldseth vil ikke navngi kunder

Selv sier Woldseth til NRK at hun ikke leste retningslinjene godt nok, og derfor glemte å levere tilbake adgangskortet da hun begynte som lobbyist. Hun tilbakeviser påstanden om at hun opptrådte på vegne av Aserbajdsjan.

– De påstår at jeg har vært lobbyist på vegne av Aserbajdsjan og Armenia. Og for enhver som har sånn noenlunde innsikt i europeisk politikk, så vet man at det ville vært helt meningsløst. Man kan ikke være lobbyist for både Armenia og Aserbajdsjan på en gang, sier hun til NRK. De to tidligere sovjetnasjonene er i konflikt over utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

– Nekter du for at du har drevet lobbyvirksomhet på vegne av Aserbajdsjan?

– Jeg har ikke drevet lobbyvirksomhet på vegne av noe land annet enn Norge. Da var det UD som betalte reise og opphold, da jeg skulle lobbe for å få Thorbjørn Jagland gjenvalgt.

GJENVALGT: UD bekrefter overfor NRK at Woldseth deltok i kampanjen for å gjenvelge Thorbjørn Jagland som generalsekretær i Europarådet, og at de dekket reise og opphold. Foto: Tt News Agency / Reuters

– Aftenposten skrev at du var i Aserbajdsjan to ganger i 2014. Hva gjorde du der?

– Hva jeg gjorde der? Jeg vil ikke gå inn i mine ulike lobbyvirksomheter. Det er helt uaktuelt. Jeg har holdt det klart for pressen hele tiden. Min lobbyvirksomhet vil jeg ikke diskutere. Men så vidt jeg vet er det lov for alle å reise til Aserbajdsjan.

– Har du drevet lobbyvirksomhet i Aserbajdsjan?

– Som sagt jeg vil ikke kommentere noe som går på den lobbyvirksomheten jeg drev, jeg er ferdig med dette for mange år siden.

– Har du mottatt betaling fra Aserbajdsjan, eller aktører som representerer aserbajdsjanske interesser?

– Som sagt så vi jeg ikke gå inn i hvem jeg har bedrevet lobbyvirksomhet for. Det var en del av avtalen med dem jeg var lobbyist for. Det må dere respektere.

Stemte mot kritisk Aserbajdsjan-rapport

I 2013 var Woldseth en del av flertallet som stemte for å stanse en rapport om politiske fanger i Aserbajdsjan. Ifølge Aftenposten var hun den eneste norske politikeren som stemte slik. Hun har tidligere sagt til avisen at hun stemte som hun gjorde fordi Frp-kollega Øyvind Vaksdal, som satt i komiteen som hadde behandlet rapporten, anbefalte henne å stemme mot. Overfor Aftenposten bestrider Vaksdal dette.

– Hva vil du si til dem som spør seg om du stemte slik fordi du angivelig jobbet for Aserbajdsjanske interesser?

– Ja, det er så på bærtur som det kan få blitt, sier Woldseth og ler oppgitt.

– Jeg har ikke jobbet for aserbajdsjanske interesser i det hele tatt. Og i hvert fall ikke mens jeg var parlamentariker. Jeg ble lobbyist ett år etter at jeg ble ferdig som parlamentariker. Jeg har alltid holdt min sti ren. Alltid, sier hun.

Slo alarm om Woldseth

Året etter den omstridte avstemningen begynte Woldseth som lobbyist. Oppførselen hennes førte til at den norske delegasjonen i Pace sendte et bekymringsbrev til UD. Ifølge Klassekampen utpekte de Woldseth som lobbyist for Scientologikirken og Aserbajdsjan. Også den gang nektet Woldseth for at det var hold i påstandene.

Sett fra delegasjonens ståsted er det naturligvis svært uheldig at en tidligere stortingsrepresentant, og sågar leder av Stortingets delegasjon, kan opptre på denne måten. Brev til UD 2014 / Klassekampen

Høyre-politiker Ingjerd Schou tok over ledervervet i den norske delegasjonen etter Woldseth. I dag er hun tredje nestformann i komiteen som nylig bestemte at Woldseth og 13 andre skal utestenges på livstid.

– Den viktigste begrunnelsen er at de har misbrukt det som er grunnlaget for all politisk aktivitet, nemlig tillit. Da er beslutningen i regelkomiteen at man utestenges, og sånn sett ikke er et æresmedlem lenger, sier hun til NRK.

– Hvordan reagerer du på at en tidligere norsk medlem, som også har fått tillit som æresmedlem, driver lobbyvirksomhet i strid med regelverket?

– Det er både er uakseptabelt og skuffende.

Mener rapporten tar feil

Både Schou og Ap-politiker Lise Christoffersen utpekes i rapporten som nøkkelvitner i saken mot Woldseth.

Utredningsorganet hørte bevis fra flere vitner, særlig Christoffersen og Ingjerd Schou (Norge), om at Woldseth jobbet som lobbyist i Pace til fordel for blant annet Aserbajdsjan. Granskningsrapport, avsnitt 706

Overfor NRK understreker både Schou og Christoffersen at de kun viderebrakte annenhånds informasjon. Schou er tidligere sitert i media på at Woldseth skal ha sagt til henne at hun lobbet på vegne av Aserbajdsjan, men Høyre-politikeren sier dette ikke stemmer.

– Jeg har spurt Karin Woldseth, når hun har vært til stede i Europarådet, om hun representerte noen, og har ikke fått svar på det. Men ryktene har vært der hele tiden, sier hun til NRK.

ØNSKET GRANSKING: De nordiske og baltiske delegasjonene skrev i januar 2017 et åpent brev der de tok til orde for en uavhengig gransking av påstandene om korrupsjon. – Ryktene svirret, sier Ingjerd Schou. Foto: Cathérine Monfils / Council of Europe

Schou og flere andre reagerte på at Woldseth ofte var å se i Pace-bygningen etter at hennes tid som medlem var over.

I rapporten står det at hun brukte adgangskortet hele 90 ganger i perioden 2015 til 2017. Ifølge Woldseth kan det umulig stemme.

– Det må være en trykkfeil. Hadde det vært fra 2014 eller 2013, da jeg sluttet der, så kan det nok stemme. Men fra 2015 til 2017 er det helt tøvete. Jeg var nesten ikke i Europarådet i 2015 og 2016.

– Ifølge din egen forklaring, som det refereres til i rapporten, så har du vært der fem ganger i den perioden. Hvordan forklarer du det store spriket?

– Jeg sier ikke at jeg har dratt kortet mitt fem ganger. Jeg har vært der under fem sesjoner, i kanskje tre, fire dager. De sier at jeg har dratt det 90 ganger på to år. Det er ikke mulig. Jeg har forsøkt å finne ut av dette jeg også, men jeg forstår det ikke.

– Du har vært parlamentariker i Europarådet, som skal fremme menneskerettigheter. Nå er du utestengt på livstid, fordi du har brutt det etiske regelverket. Hvordan er det mulig?

– Det må du ikke spørre meg om. Det er ikke jeg som har utestengt meg.

– Det er du som er utestengt?

– Ja. Jeg har jobbet for menneskerettigheter og gjør det fremdeles. Hvordan det er mulig kan jeg dessverre ikke svare på. Det er ikke jeg som har dømt meg. Det er en komite i parlamentarikerforsamlingen, som har dømt meg, uten bevis og uten lov.

Woldseth sier at hun avsluttet lobbyvirksomheten sin i januar 2017. Hun er i dag daglig leder for Landslaget for offentlige pensjonister.

NRK har sendt en e-post til lederen for den aserbajdsjanske delegasjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling. Vedkommende har ikke svart på spørsmålene om hvordan de stiller seg til påstandene om korrupsjon.