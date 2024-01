Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) sier at hun er preget av drapet på norsk-tamilske Rahavy Varatharajan.

– Dette kom veldig nært på meg. Dette var en ung norsk-tamilsk jente. Vi er fra samme sted i Oslo og samme miljø. Man føler fort på at det kunne vært en selv. Dette berører enhver kvinne, sier hun.

Gunaratnam har selv tamilsk opphav og kjente familien til Varatharajan. Hun har blitt kontaktet av mange av Varatharajans venner, tidligere medstudenter og klassekamerater.

– De gir uttrykk for at de er oppgitt og veldig lei seg. Mange er frustrerte. De lurer på hva hun skulle ha gjort annerledes, og hva de kan gjøre nå, sier Gunaratnam.

Rahavy Varatharajan ble skutt og drept i Elverum mandag kveld.

Fikk ikke voldsalarm

Varatharajan ble skutt og drept mandag kveld. Mannen som er siktet for drapet, og som nå selv er død, hadde besøksforbud mot Varatharajan siden april i fjor.

Dette forbudet brøt han en rekke ganger.

Varatharajan ba flere ganger om å få voldsalarm og omvendt voldsalarm, men fikk det aldri.

Brøt besøksforbudet en rekke ganger Politiet ville holde mannen fengslet, men domstolen sa nei. Da kvinnen ønsket voldsalarm, var det politiet som sa nei. Her er oversikten over alle gangene kvinnen ba om hjelp før hun ble drept mandag 1. januar. Oslo-politiet ilegger besøksforbud Oslo-politiet ilegger en mann besøksforbud fram til 27. oktober etter at en kvinne har levert anmeldelse av hensynsløs atferd. De to er i 30-årene og skal ha "datet" litt, men ikke vært kjærester. Mannen ble i 2017 dømt til 90 dagers fengsel for trakassering og trusler mot en ekskjæreste. Det første av flere besøksforbud i denne saken ble ilagt i 2009. I dommen fra 2017 fremgår det at han sendte sensitive bilder til hennes venner og familie og truet henne. Han skrev blant annet: "Du skal dø for dette".

Bryter besøksforbud flere ganger Politiet gir mannen et forelegge etter at han har brutt besøksforbudet tre ganger.

Mannen pågrepet Mannen blir pågrepet 2. august. Da har han igjen brutt besøksforbudet. Til tross for forelegget i juni har han nå oppsøkt bilen som var parkert utenfor boligen hennes og festet sporingsenheter på den hele fire ganger.

Mannen vartektsfengsles Oslo tingrett gir politiet medhold i å varetektsfengsle mannen. Tingretten omtaler bruddene på besøksforbudet og festingen av sporingsenheter på bilen slik: "Dette må være skremmende for fornærmede og hyppigheten av bruddene gjør gjentakelsesfaren sterk. Siktedes forklaring om at han ikke visste at å feste sporingsenhet på bilen hennes var brudd på besøksforbud, mener retten ikke er troverdig." Tingretten legger også vekt på at han tidligere er dømt for lignende forhold.

Mannen blir løslatt Oslo-politiet vil beholde mannen i varetekt, men Oslo tingrett løslater mannen. «Siktede har forklart at han har forstått alvoret. Retten viser videre til at handlingene i siktelsen er av en annen karakter enn de tidligere forhold siktede har vedtatt forelegg for. Retten har derfor kommet til at gjentakelsesfaren er svekket, og at det ikke lenger foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede igjen vil begå nye straffbare forhold av den karakter han nå er siktet for", skriver tingretten.

Anke forkastes Politiet anker tingrettens avgjørelse, men Borgarting lagmannsrett forkaster anken.

Får ikke voldsalarm Kvinnen ber om å få voldsalarm, men det får hun ikke. Politiet skriver at hun ba om dette før mannen ble løslatt. "I forkant av dette hadde fornærmede anmodet om voldsalarm. Ut fra en helhetsvurdering ble anmodningen avslått, ettersom voldsrisikoen ble vurdert som lav på det tidspunktet," skriver politiet i en pressemelding. Kvinnen ba også om omvendt voldsalarm, altså en GPS som mannen må ha på seg. Dette må domstolen ta stilling til, og så langt kom ikke politiet. "Omvendt voldsalarm ilegges av retten i forbindelse med pådømmelse i straffesak. Denne saken var ikke ferdig etterforsket, blant annet var nytt avhør av fornærmede planlagt i uke to," skriver politiet.

Besøksforbud forlenges Besøksforbudet som ble ilagt 27. april forlenges. Forbudet som utgår 27. oktober, forlenges nå til 27. oktober 2024.

Tingretten fastholder besøksforbudet Politiets besøksforbud opprettholdes av Oslo tingrett.

Bryter besøksforbud igjen I desember 2023 bryter mannen besøksforbudet igjen. Han har nå brutt besøksforbudet ti ganger siden april.

Kvinnen blir drept Kvinnen i 30-årene besøker noen på sykehuset i Elverum da hun blir savnet. Hun skulle hente noe i bilen da hun ble borte. Natt til tirsdag 2. januar blir kvinnen funnet skutt og drept i en bil utenfor sykehuset. I samme bil blir mannen i 30-årene funnet hardt skadd. Han dør senere av skadene. Vis mer

– Tomme ord

Gunaratnam understreker at etterforskningen fortsatt pågår. Likevel mener hun at systemet har sviktet Varatharajan.

– Kvinnen kontaktet politiet og ba om den hjelpen hun kunne fått, sier Gunaratnam.

– Har politiet gjort nok for å ta vare på voldsutsatte kvinner?

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap).

– Vi som samfunn har ikke gjort nok for å ta vare på voldsutsatte kvinner og andre mennesker, sier Gunaratnam.

Før jul la regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det er satt av 100 millioner kroner til dette i årets statsbudsjett.

– Det blir litt sånn tall og tomme ord for et liv som akkurat har gått tapt. Men det er egentlig to ting vi kan gjøre nå. Det er å stille opp for denne familien og gi de den støtten de trenger. Og så må vi ta all den lærdommen vi kan fra dette, og bli bedre, sier Gunaratnam.

– Fattig trøst

Omvendt voldsalarm ble innført i 2013. Per i dag er det kun domstolen som kan innvilge omvendt voldsalarm, og kun når noen er dømt for vold.

Siden innføringen har omvendt voldsalarm kun blitt innvilget i 105 av 232 saker.

Ved bruk av omvendt voldsalarm blir politiet varslet umiddelbart når noen bryter en forbudssone i et besøksforbud.

– Vi ønsker at omvendt voldsalarm skal brukes oftere, sier Gunaratnam.

Før jul vedtok Stortinget en lovendring som skal føre til økt bruk av omvendt voldsalarm.

Blant annet skal påtalemyndigheten selv kunne innvilge omvendt voldsalarm, uten å måtte gå gjennom retten.

Men lovendringen trer ikke i kraft før 1. juli i år.

– Det er en fattig trøst for denne kvinnen at dette er så bakpå. Det kan vi kun som samfunn og politikere ta ansvar for.

– Blir for lite brukt

Stortingsrepresentant og Ap-kollega Hadia Tajik er enig i at omvendt voldsalarm må brukes oftere.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap).

– Det blir for lite brukt. Det handler også om å ta et verdimessig standpunkt om at byrden må flyttes fra den som er utsatt til den som er voldsutøver, sier hun i Dagsnytt 18.

Også Tajik peker på at vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem.

– Veldig mange kvinner er utsatt. Nesten 1 av 4 damer opplever vold eller trusler fra noen de på et tidspunkt har stolt på, sier hun.

– På tide at man tar ansvar

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) er kritisk til at det tar så lang tid å få på plass lovendringen som skal sørge for økt bruk av omvendt voldsalarm.

Han mener også at systemet sviktet Varatharajan.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

– Vi må sørge for at de offentlige instansene gjør jobben sin. Dette drapet hadde ikke skjedd dersom systemet hadde fungert. Politiet sviktet, domstolen sviktet. Og nå ser det ut til at regjeringen svikter, sier Amundsen.

Frp-politikeren er kritisk til politiets håndtering av saken, og at kvinnen ikke fikk tildelt voldsalarm.

– Nå er det på tide at man tar ansvar for dårlige vurderinger. Det er det som er blitt gjort her av politiet, sier Amundsen.

– Alle kan bli utsatt for vold

Gunaratnam mener at vold mot kvinner er et strukturelt problem i samfunnet.

– Vold mot kvinner er et likestillingsproblem. Men det er også fravær av likestilling som fører til vold mot kvinner.

Gunaratnam mener at det er viktig å myndiggjøre kvinner, sørge for at de er selvstendige og at de har støtteapparatene de trenger.

– Det er også viktig å ikke si at selv om du er ressurssterk, så blir du ikke utsatt for vold. Alle kan bli utsatt for vold, og alle kan være potensielle voldsutøvere, sier hun.