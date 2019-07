Det mottas få asylsøknader i Norge om dagen.

Under flyktningkrisen i 2015 nådde antallet mottatte asylsøknader 31 110, mens det i 2018 ikke var flere en 2660 som søkte om asylopphold, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener imidlertid at dette kan endre seg dersom privatpersoner og veldedige organisasjoner fortsetter å redde båtflyktninger i Middelhavet.

– Vi er bekymret for at de private redningsaksjonene i Middelhavet gjør at flere flyktninger tør å krysse fra kysten av Afrika til Europa.

– Det kan utløse at flere flyktninger velger å krysse havet enn de private noensinne kan redde, fortsetter Kallmyr.

Større flyktningstrøm

Det er private som den tyske båtkapteinen Carola Rackete Kallmyr advarer mot.

Forrige uke ble hun arrestert av italiensk politi etter at hun mot deres ordre la til land på den italienske øyen Lampedusa med et skip fult at reddede flyktninger. Italia har truet med å sende alle flyktningene hun har plukket opp til den tyske ambassaden.

– Vi frykter at man gir et inntrykk av at man kan komme om bord i skipet til en frivillig organisasjon, blir man tatt til land i Europa. Det vil lede til at flere vil reise, sier Kallmyr.

At flere flyktninger den siste tiden har forsøkt å ta seg over Middelhavet, mener Kallmyr først og fremst skyldes at det er sommer.

– Det sendes også signal om at enkelte ønsker å mykne opp flyktningpolitikken i Europa, som noen mener har vært for streng. Slike signal kan få flere til å ville krysse.

– Hårreisende

– Jeg synes dette er en helt hårreisende uttalelse, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Han tror ikke at flere flyktninger vil komme fordi private redder båtflyktninger i Middelhavet, og stiller seg sterkt kritisk til kritikken.

Lars Haltbrekken (SV) mener justisministerens advarsler mot å redde båtflyktninger er hårreisende. Foto: Andreas Krantz / NRK

– Det er snakk om mennesker som hjelper de i den ytterste nød. Det er snakk om å redde mennesker fra drukningsdøden.

– Å gå ut å advare mot det synes jeg er hårreisende, fortsetter Haltbrekken.

Må ikke stoppe ved kysten

Det er imidlertid ikke kun i Middelhavet flyktninger er i fare.

Det ble forrige uke vist da 53 flyktninger døde etter et luftangrep på en flyktningleir utenfor Tripoli.

– Vår bekymring kan ikke stanse ved Middelhavets grenser, sier Tiril Skarstein.

Hun er medierådgiver i Flyktninghjelpen og bedyrer at flyktningene i leire i land som Libya også er vårt ansvar.

Skarstein informerer at det per i dag er 1,4 millioner mennesker internasjonalt som trenger kvoteflyktningsplass.

– I fjor var kun omtrent syv prosent av behovet dekket, så her må Europa og Norge gjøre mer.