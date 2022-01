Joakim Reigstad blir NRKs Norden-korrespondent

– Jeg er glad for at NRK viser meg tillit og gir meg denne muligheten, sier den nye korrespondenten.

Han tiltrer stillingen så snart som mulig. Han er glad for at NRK gjenoppretter kontoret i Norden.

– Jeg har et ønske om å bringe Norden tettere sammen, det høres ambisiøst ut, men jeg håper det er mulig.

Sist gang NRK hadde en korrespondent i et av de nordiske landene var i 2008 da kontoret i Stockholm ble lagt ned.

– Jeg begynte i NRK omtrent samtidig som kontoret ble nedlagt, og siden den gang har jeg sett på det å jobbe i Norden som en drømmejobb. Jeg går mot jobben med stor entusiasme og engasjement.

Nå gjenåpnes altså kontoret i Stockholm, som Reigstad vil ha som base.

– En erfaren nyhetsreporter

Joakim Reigstad har vært i NRK siden 2008. Han har jobbet med nyheter for nett, radio og tv, og han også erfaring med å jobbe i Baltikum.

– Han har bred kunnskap om nordiske forhold, og stort engasjement for regionen, forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Han tror Reigstad har det som om skal til for å gjøre en veldig god jobb som korrespondent i Stockholm.

Foto: NRK

Den 11. korrespondenten

NRKs Norden-korrespondent kommer til å ha et bredt ansvarsområde og formidle utviklingen i Sverige, Finland, Østersjøen-området, Danmark, Island, Grønland og andre arktiske problemstillinger.

– De siste ukenes utvikling har igjen vist hvor riktig og viktig det er å styrke Nordendekningen vår, sier utenriksredaktøren.

På Gotland patruljerer det soldater i gatene og Finland diskuterer Nato-medlemskap i lys av de russiske kravene om en ny sikkerhetspolitisk ordning i Europa, utdyper han.

– Koronapandemien har samtidig vist både hvor avhengige vi er av hverandre, men også at vi er ganske forskjellig. Et nytt Stockholmskontor kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, mener Mikkelsen.

Fra før har NRK korrespondentkontor i Brussel, Berlin, Moskva, Istanbul, Beirut, Beijing, Cape Town, London og Washington, i sistnevnte har kanalen har korrespondenter. Dermed blir Joakim Reigstad NRKs 11. korrespondent.