NRK gjenåpner Stockholm-kontoret

NRK samarbeider allerede nært og får mye hjelp til sin utenriksdekning av de andre nordiske allmennkringkasterne – spesielt Sveriges Radio, Sveriges Television og Danmarks Radio.

Men nå ønsker NRKs utenriksredaksjon å være enda sterkere til stede i de nordiske landene.

– Dette er en styrking av NRKs utenriksjournalistikk, men først og fremst av Norden-journalistikken, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Sist gang NRK hadde en korrespondent i et av de nordiske landene var i 2008 da kontoret i Stockholm ble lagt ned.

Nå gjenåpnes altså denne, og blir den 11. korrespondenten NRK har verden rundt.

NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener det er viktig for NRK å gå dypere inn i samfunnsutviklingen til Norges naboland. Foto: JULIANE KRAVIK / NRK

– Går inn i hjertet av allmenkringkastingsoppdraget

Mikkelsen sier at en av hovedgrunnen til at NRK på ny sender en korrespondent til Norden er at det «går inn i hjertet av allmennkringkastingsoppdraget» å speile utviklingen i våre naboland.

Han mener det er en unik mulighet til å være en «lyttepost og formidle utviklingen hjem til Norge».

– Vi har særlig under koronapandemien sett hvor avhengige landene i Norden er av hverandre – hvor tette bånd det er økonomisk mellom oss og hvor mange som er avhengig av å krysse grensene, sier Mikkelsen og legger til:

– Men det vi også har sett er at det kan være store forskjeller mellom oss. Av og til er vi ikke så like som vi skulle tro.

Derfor er det viktig å få på plass god Norden-journalistikk i NRK, konstaterer han – å gå dypere inn i utviklingen i disse landene som nordmenn er så opptatt av.

– Det blir berikende for den norske offentligheten, sier utenrikssjefen.

LES OGSÅ: Dette er NRKs nye korrespondentar

Bredt nedslagsfelt

NRKs Norden-korrespondent kommer til å ha et bredt ansvarsområde og formidle utviklingen i Sverige, Finland, Østersjøen-området, Danmark, Island, Grønland og andre arktiske problemstillinger.

Stillingen lyses ut i løpet av de nærmeste dagen, og Mikkelsen sier de håper å ha på plass sin 11. korrespondent tidlig neste år.

Fra før har NRK korrespondentkontor i Brussel, Berlin, Moskva, Istanbul, Beirut, Beijing, Cape Town, London og Washington der kanalen har to korrespondenter.