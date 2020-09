Jannes mann døde av overdose – flere dør med legemidler som «oxy» enn heroin

Janne Hansen (51) skal ut på en vanskelig reise. Det er flere måneder siden hun har tatt båten til Nesodden. Hun skal tilbake til huset der hun og mannen Roy Hansen bodde i flere år.

– Jeg gruer meg så jeg har vondt i magen og er kvalm. Huff. Men det skal gå, sier hun.

Hun står på dekk på Nesodd-båten og tviholder på den medbrakte kaffekoppen. Denne historien vil hun fortelle i håp om at det skal hjelpe andre. Derfor har hun oppheva taushetsplikten. NRK har fullt innsyn i alle dokumenter.

Janne Hansen har klaga til Fylkesmannen i Oslo og Viken Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Janne Hansen er frustrert og bitter på det hun mener er systemsvikt. Samtidig som hun savner ektemannen så det gjør vondt.

Fant mannen død på gulvet

Det var i april hun fant mannen sin død på gulvet hjemme. Bare få dager etter at Roy Hansen ble skrevet ut fra avdeling for rus og avhengighet på Akershus universitetssykehus.

– Roy ringte meg og grein kvelden før. Han ba sjukehuset om ikke å bli skrevet ut og sa at han kom til å ta livet sitt. Han sendte meg en selfie også. Det bildet viser en mann som var enda sjukere enn da han blei lagt inn, mener Janne.

– Han la seg inn frivillig og ville bli rusfri, men så blir han utskrevet mot sin vilje og sendt hjem, sier kona.

«Pasienten ble skrevet ut etter 12 dagers opphold, fordi han var vurdert ferdigbehandlet for de akutte problemene han ble lagt inn med», skriver avdelingsleder Geir Ebbestad ved Avdeling rus og avhengighet (ARA) i en e-post til NRK.



Jannes mann i 27 år, tok dødelig overdose, ni dager etter utskriving

Roy Hansen ble enda et menneske på overdosestatistikken i Norge. Årlig mister nær 300 mennesker livet i det som kalles narkotikautløst dødsfall her i landet.

Felles for de fleste er blandingsmisbruk av både illegale stoffer som heroin og sterke, vanedannende legemidler som «oxy», foreskrevet av leger.

- Roy brukt alt han fikk tak i på slutten, sier Janne. Pasientjournalen viser at han ikke fikk skrevet ut oksykodon av leger. Likevel fikk han, som mange andre, tak i det.

Akershus universitetssykehus skriver videre om Roy Hansens utskriving:

«Ved utskrivning var det etablert kontakt med poliklinisk rusbehandling, samt sikret kommunal rusoppfølging og medisinutlevering. Dette er godt dokumentert i pasientens journal», skriver avdelingslederen.

Men det er ikke slik Janne Hansen verken leser eller opplevde situasjonen.

– Jeg håper å få en unnskyldning, sier Janne.

– Ikke minst på vegne av sønnen vår som er helt knust etter farens død.

Avdelingsleder Ebbestad ved Avdeling rus og avhengighet(ARA) som ikke ønsker å stille i intervju med NRK, skriver videre i eposten:

«Fordi dødsfallet skjedde kun 9 dager etter utskriving fra døgnbehandling meldte Ahus saken til Helsetilsynet, som har avsluttet saken uten å ha funnet vesentlig svikt i helsehjelpen som er gitt. Pårørende har anledning til å klage på dette vedtaket, til fylkesmannen.»

Det har Janne Hansen gjort. Midt i sorgen vil hun kjempe for at dette ikke skal skje andre, sier hun.

Janne Hansen er frustrert og oppgitt fordi mannen ble utskrevet mot sin vilje Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Kommunen: – Tragisk hendelse

Nesodden kommunes kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk svarer på vegne av kommunen.

– Dette er en tragisk hendelse som berører Nesodden kommune dypt, men det er ikke riktig at han ikke fikk tilbud fra kommunen, sier han.

Og fortsetter;

– Rusbehandling er en statlig oppgave gjennom spesialisthelsetjenesten, og på generelt grunnlag kan vi si at det er utfordrende med ventetid mellom de ulike behandlingstilbudene, sier Bjørnbekk. Som er opptatt av å poengtere at det ikke kommunene som disponerer avrusningsplasser.

– Da avdøde fikk vite at han skulle utskrives fra ARA Follo, kontaktet han sin fastlege og ruskonsulent på Nesodden. De tok avdødes bekymring på alvor og kontaktet, slik prosedyren er, vurderingsteamet ved Ahus som har ansvaret for å fordele disse rusbehandlingsplassene, forklarer Bjørnbekk.

Roy Hansen ble likevel skrevet ut. Det er det som gjør enka så bitter. – Vi får aldri Roy tilbake, men systemet har svikta, mener hun.

– I påvente av at det skulle bli en ledig plass på institusjonen på Fetsund han skulle videre til, ble avdøde fulgt opp på ordinært vis i sitt eget hjem av ruskonsulent. Tragisk nok døde han en uke etter at han ble skrevet ut, og tre dager før han fikk den plassen han trengte og ønsket seg, sier kommunikasjonssjefen i Nesodden kommune.

Klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Janne Hansen er både opprørt og trist over det som skjedde i april. Klaga til Fylkesmannen i Oslo og Viken ble sendt i juli og i august oppretta Fylkesmannen tilsynssak mot Akershus Universitetssykehus. Den får hun ikke svar på før om seks måneder, som er vanlig saksbehandlingstid hos fylkesmenn.

Ahus er tilbudt å gi ytterligere svar om saken og velger også denne gang å besvare NRKs spørsmål i e-post:

«Nå avventer vi Fylkesmannens behandling av klagesak og ønsker ikke å gi noe ytterligere kommentarer før den er ferdig behandlet», skriver Øystein Kjos, Direktør Divisjon Psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus.

Åttedobling av opioider

De siste tre åra er det flere i Norge som har dødd av overdoser med sterke vanedannende og smertestillende legemidler som oksykodon, enn av heroin. Oksykodon kalles «oxy» på gata og selges også på det illegale marked. Velkjent og enkelt å få tak i blant rusmisbrukere som vanker i dette miljøet. – Roy var flink til å skjule at han rusa seg. Men etter sprekken i fjor, var han så rusa at jeg måtte holde meg litt unna, forteller Janne.



Tall fra Norsk reseptregister viser at norske leger har åttedobla utskrivning av vanedannende opioider de siste åra.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin er bekymra Foto: Peder Bergholt / NRK

Norsk forening for allmennmedisin frykter at Norge skal få samme dødelige bølge som USA der hundretusenvis av mennesker har dødd de siste tre åra.

Leder Marte Kvittum Tangen sier de ei god stund har vært veldig bekymra.

– Nå håper vi at vi skal få med oss myndighetene på å gi problemet økt oppmerksomhet. Helsedirektoratet kommer med en ny veileder for foreskriving av vanedannende medisiner i løpet av høsten, sier hun.

Kvittum Tangen mener det er mange grunner til åttedoblinga.

– En av årsakene er at det har vært en vridning fra opiater som morfin over til opioider som oksykodon ved smertebehandling. Vi har flere eldre, flere med kreft og flere som får behandlinga hjemme, sier Kvittum Tangen.

Hun mener en annen årsak til økningen er at det var en aggressiv markedsføring fra legemiddelprodusentene da disse stoffene kom.

– Produsentene hevda at disse opioidene ga mindre risiko for avhengighet enn morfinpreparatene som hadde vært i brukt til da, forklarer Kvittum Tangen. I USA har det imidlertid vært flere rettssaker og dommer mot legemiddelprodusenter som er dømt til milliarder i bot for sin feilaktige og aggressive markedsføring.

Rusfri i årevis

Janne Hansen og mannen hadde vært rusfrie i 10 år, da de fikk tilbakefall i fjor. Hun kom seg ut av det.

Roy la seg inn for avrusning, men da han ble sendt hjem mot sin og konas vilje, sprakk han på nytt og Janne kunne ikke bo hjemme. For mannen hennes brukte alt han kom over. Også oksykodon.

– På slutten brukte han både heroin og alt annet han kom over enten det var illegale stoffer eller foreskrevet av leger, forteller Janne, mens drosja nærmer seg boligen der hun fant sin store kjærlighet livløs.

– Det er egentlig helt surrealistisk. Han blei ikke mer enn 48 år.



Et stopp på den vanskelig reisen. For Janne og Roys voksne sønn bor fortsatt i en leilighet i samme huset som hun delte med sin ektemann.

Hun har ikke klart å besøke sønnen hjemme siden den vonde dagen i april.

– Han har måttet ta båten til byen for å møte meg. Jeg klarte ikke å dra hit, forteller Janne. Denne dagen kommer hun helt fram. Men;

– Jeg orker ikke å se inn. Kan jeg slippe?, spør hun.

For det synet som møtte henne da hun låste seg inne den 12. april, gir henne mareritt.

– Det er det første jeg tenker på om morgenen og det siste jeg tenker på om kvelden. Det var sprøyter og blod over alt. Jeg besvimte.

Tilbake til hjembyen

Besøket hjemme hos sønnen på Nesodden gjør Janne godt. Det merker vi da vi møter henne dagen etter, i leiligheten hjemme på Hønefoss. Byen hun flytta tilbake til da Roy døde. De var begge fra Ringerike, og hun har to døtre fra et tidligere forhold i området her, og broren som har støtta henne enormt i de vanskelige månedene som har gått.

Likevel forteller hun om hvor tungt hun syns det er å bo aleine.

– Jeg har ikke vært uten Roy i 27 år. Det er veldig tøft. Stille, sier hun mens hun sitter ved kjøkkenbordet, med kaffekoppen og ser på blomsten i vinduet som hun fikk av ektemannen.

På den henger det et hjerte, det står «I love you Janne».

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Det er her i byen hun har satt ned urna for bare noen uker siden. Hun tar med seg et lys fra sokkelleiligheten og drar til kirkegården midt i Hønefoss sentrum. Tenner lyset på grava mens tårene triller.

Janne Hansens vanskelige reise er ikke over. Det er flere måneder til fylkesmannen kan gi svar på om hennes kjære Roy Benny Hansen(48) fikk den hjelp han hadde krav på.

Janne Hansen på sin manns grav på Hønefoss Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK











