Interne dokumenter fra Statoil lå åpent på nett

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) slår alarm om utenlandske oversettingssider på internett, etter å ha oppdaget at oversatt tekst blir liggende åpent tilgjengelig på internett.

Ved hjelp av enkle Google-søk kan utenforstående finne sensitiv informasjon om flere norske selskaper og privatpersoner.

Ba om at informasjon ble slettet

Et av selskapene Tekna har funnet åpent tilgjengelig oversatt informasjon om er oljegiganten Statoil. Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen sier til NRK at man ble klar over problemstillingen forrige uke.

– Vi oppdaget at det var noen tekster som omhandlet Statoil som lå åpent ute på internett. Vi kjenner ikke til at fortrolig informasjon har kommet på avveie, og det meste av dette hadde heller ikke blitt lagt ut av Statoil-ansatte, sier Glad Pedersen.

Selskapet tok raskt kontakt med Translate.com for å få teksten slettet.

– De har fulgt opp det og slettet det. Noe ligger lagret i «minnet» (til Google, journ.anm.), slik at det kommer til å ta litt tid før alt er slettet, sier Glad Pedersen.

Mulig å gjenopprette

Til tross for at Glad Pedersen beskriver den aktuelle informasjonen som uproblematisk, har NRK funnet flere eksempler på at Statoil-dokumenter som ikke er ment til offentligheten har ligget åpent tilgjengelig på Google etter å ha blitt oversatt gjennom Translate.com.

NRK har også lyktes med å gjenopprette flere «ikke-sensitive dokumenter», også etter at Statoil har vært i kontakt med Translate.com for å få dem fjernet fra Googles indeksering.

– Hvor sikre er dere på at denne informasjonen ikke blir liggende på internett for alltid?

– Vi har fått beskjed om at det også vil forsvinne fra mellomlagring. Dette er ikke informasjon som det er noe sensitivt knyttet til. Det meste av det stammer ikke fra Statoil heller, så langt vi vet. Men det vil bli slettet.

NRK har funnet flere eksempler på at børssensitiv informasjon fra norske selskaper ligger åpent tilgjengelig på Google, fordi det er oversatt ved hjelp av nettsiden Translate.com. Dette eksempelet er ikke knyttet til Statoil, men et annet stort, norsk selskap. Foto: Skjermdump / NRK

Slik fungerer det Ekspandér faktaboks De aktuelle dokumentene har blitt lastet opp i den såkalte «skyen», en betegnelse for alt fra datalagring til programvare som lagres i eksterne serverparker tilknyttet internett.

Dokumentene ble først slettet, men dukker opp igjen når Google gjenoppretter en sikkerhetskopi.

I den svært omfattende juridiske «disclaimeren» kommer det frem at nettstedet advarer mot å bruke tjenesten til å oversette kritisk informasjon. Kilde: Translate.com, NRK

Ansatte får varsel

NRK har vært i kontakt med Translate.com, som forklarer at de er åpne om at alle tekster sendes til selskapet for å forbedre kvaliteten på oversettelsene. Dette kan ifølge selskapet føre til at informasjonen fanges opp av søkemotorer. I en e-post skriver selskapet også at oversettelsene som gjelder Statoil ble fjernet raskt etter at Statoil tok kontakt.

Glad Pedersen mener Statoil i det store og hele har høy bevissthet knyttet til bruken av eksterne oversettingstjenester.

Som et ledd i å skjerpe sikkerheten rundt selskapet får ansatte nå opp et varsel om de bruker selskapets maskiner til å gå inn på en ekstern oversettingsside.

– Hvis man legger ut tekst, så det er en risiko for at den informasjonen kommer på avveie. Derfor kan man ikke bruke det til hele dokumenter, eller til informasjon som er fortrolig eller intern, sier Glad Pedersen.