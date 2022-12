I snitt for hele dagen stiger strømprisen i Midt-Norge til 4,64 kroner kilowattimen i morgen onsdag.

På det dyreste klokkeslettet, fra klokka 17 til 18, kryper prisen opp til 6,18 kroner.

Dermed når trønderne en rekord få gleder seg over.

I den timen vil regionen faktisk ha Europas dyreste strøm, på delt førsteplass med Tyskland og Stockholms-området i Sverige. Storbritannia ligger 50 øre under per kilowattime.

Nord-Pool kaller den midtnorske regionen for Trondheim. Trondheim og Midt-Norge refererer altså til samme prisområde.

– Inkludert nettleie og avgifter er vi da oppe i om lag åtte kroner kilowattimen, sier krafttrader i Aneo (tidligere Trønder-Enenergi). Men det er før strømstøtten der Staten dekker 90 prosent når prisen er over 70 øre kWh.

Myrland trekker fram flere forklaringer på den rekorddyre strømmen:

Det er bitende kaldt og høyt forbruk (- 13 i Trondheim kl. 14)

To svenske kjernekraftverk er delvis ute av drift

Det blåser lite og dermed lite vindkraftproduksjon i Midt-Norge og Nord-Sverige

Også snittprisen i morgen vil være blant Europas høyeste, «slått» med noen kroner av Latvia og Finland, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Og trønderne blir ikke ferdig med det aller første. Det blir dyrt i dagene framover til været snur og det blir mildere over helgen.

Helt vilt

– Det preger jo livet ditt, sier Karin Karlson, pensjonist fra Arendal.

Noe strøm må man ha hver dag, men mange legger nå om sitt daglige strømforbruk. Deriblant Karin.

SJEKKER: Karin Karlson sjekker strøm-appen og vasker klær når det er billigst. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Hun har sluttet å bruke varmepumpa, og følger med på når strømmen er billigst.

– Vi har tilgang til ved, og bruker gassovn. Når jeg vasker klær ser jeg på strøm-appen når det er billigst.

Gradestokken har sneket seg under null grader mange steder i landet, og strømprisene vil ikke synke med det første.

– Det er helt vilt at det skal være sånn. For meg går det greit, men for mange må det jo være et kjempeproblem og tenke frem mot jul og strømregningen i januar, sier Karin.

140 kroner i strømforbruk i Sør-Norge i dag

I dag er det Sør-Norge som har dyrest strøm i landet. Folk må ut med 6,32 kroner kWh – inkludert nettleie og avgifter. Etter strømstøtte betaler en husholdning med normalt forbruk i Sør-Norge 1 krone og 96 øre pr. kilowattime.

Montel Energy har regnet ut for NRK at en husstand (med årsforbruk på 20.000 kWh i Sør-Norge) bruker om lag 140 kroner på strøm i løpet av hele tirsdag.

Hytteprisen (uten støtte) blir betydelig høyere, kanskje 440 kroner gjennom hele døgnet.

DYRT: Strøm-forbruket ligger på om lag 140 kr dagen nå for en husstand med normalt strømforbruk. Foto: Audun Braastad

Rekorden er fra 29. august i år. Da hadde sørvest-Norge (No2) en timepris på 8,22 øre/kWh, som gir 10,89 øre/kWh med mva. og nettleie