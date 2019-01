Høyre-topp om Frp-utspill: – Usmakelig å skille mellom barn på denne måten

Det var torsdag at Amundsen gikk ut på TV2 og sa at han ønsker gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kravet om kutt i barnetrygden etter barn nummer tre.

Overfor kanalen begrunner Frp-toppen forslaget med at «etniske nordmenn har en fallende fødselskurve», og at «løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes».

– Absurd forslag

Leder i Unge Høyre Sandra Bruflot reagerer kraftig på uttalelsene fra Amundsen.

– Jeg synes det er et absurd forslag. Det er helt uakseptabelt å bruke etnisitet på denne måten som begrunnelse for å gjøre noe med stønader og velferdsordninger, sier hun til NRK.

Hun presiserer at hun mener det er viktig at flere kommer ut i jobb, men legger til:

– Men vi kan ikke ha et A- og B-lag når det kommer til hvilke rettigheter folk har i den norske velferdsstaten.

Hun kaller det også en fordummende forenkling å mene at tusen kroner i måneden, og ikke for eksempel kulturelle forskjeller, er det som gjør at noen får flere barn enn andre.

KAN IKKE SKILLE PÅ ETNISITET: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mener forslaget fra Amundsen er lite respektfullt. Foto: Margret Helland / NRK

– Usmakelig å skille mellom barn

Eirik Lae Solberg er byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, og sier til NRK at han tar sterk avstand fra forslaget til Per-Willy Amundsen.

– Det er prinsippløst og usmakelig å skille mellom barn på den måten som han her legger opp til. Amundsen tilbringer jo en del tid på Stortinget, han burde heller ta seg en tur ut i Oslos gater for å se hvordan mangfoldet bidrar til positivt til utvikling av hovedstaden vår, sier Lae Solberg.

Han understreker at det alltid er en stor glede når det kommer et nytt barn til verden, helt uavhengig av hvor barnet kommer fra.

USMAKELIG FORSLAG: Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) mener det er usmakelig å skille mellom barn på den måten Amundsen argumenterer for. Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Inn i regjeringsforhandlingene

Regjeringsforhandlingene på Hadeland er nå inne i sluttfasen, og en av KrF sine hjertesaker er nettopp en økning av barnetrygden.

Amundsen sier at innspillet hans er lagt på bordet i regjeringsforhandlingene.

– Vi har spilt inn i forhandlingene at man skal kunne differensiere barnetrygden ut fra antallet barn. Det vil si at man kan få mer i barnetrygd for det første barnet enn man får for det fjerde barnet, sier Amundsen til TV2.

Ifølge Amundsen, som også sitter i Frps innvandringsutvalg, vil en slik ordning først og fremst ha betydning for store innvandrerfamilier som har et stort antall barn, som for eksempel somaliere.

Alle barn som er medlem i folketrygden har rett på barnetrygd fra fødsel til de fyller 18 år. Fra 1. mars økes barnetrygden fra 970 kroner i måneden til 1054 kroner.

KrF: – Minner om rasepolitikk

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mener Amundsens retorikk er «lite respektfull» og sier det skaper et «oss» og «dem».

– Sett i lys av begrunnelsen han bruker, ville det han foreslår vært en rasistisk ordning dersom den ble innført?

– Det vet jeg ikke, men jeg mener det er uaktuelt å ha en sånn ordning. Det er ikke politikk jeg kan se for meg blir gjennomført, avslutter Bruflot.

Også KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold reagerer kraftig.

– Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sier Bekkevold til NTB.

NRK har prøvd å få en kommentar fra statsminister Erna Solberg, men har fått tilbakemelding om at hun sitter i forhandlinger og ikke er tilgjengelig for intervju fredag.

