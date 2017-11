Høyre-politiker: – Skammelig hets av MDG-byråd

Trusler mot miljøbyråden i Oslo har tvunget henne til å bruke rådhusets biler 37 ganger i oktober, skriver Nettavisen i en artikkel publisert tirsdag kveld.

På sin Facebook-side koblet avisa byrådens bilbruk med Bergs ønske om å «stoppe velgernes kjøring».

FÅR TRUSLER: MDGs miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, sier til Nettavisen at det er trusler som gjør at hun har fått råd om å bruke rådhusets biltjeneste ekstra mye i perioder. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Innlegget utløste et langt kommentarfelt der byråden får gjennomgå for bilbruken.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er blant dem som har støttet Berg etter artikkelen. På sin egen Facebook-side går hun ut med et «heiarop» for Berg.

Tajik mener Nettavisen-artikkelen burde handla mindre om Bergs bilkjøring og mer om at «hatet mot henne er så voldsomt» at hun ikke kan gå alene i gatene.

Nettavisens nyhetsredaktør, Erik Stephansen, sier til NRK at vinklinga avisa valgte på Facebook var «umusikalsk». Han sier seg enig med Tajik i at avisa burde fokusert mer på truslene mot byråden, enn bilkjøringa.

Utdrag fra Tajik sitt støtte-utspill: Ekspandér faktaboks «Det gjer meg forbanna på hennar vegne at ho må endre levesettet sitt berre fordi ho er vald til å ta eit politisk ansvar for hovudstaden vår. [...] Det står respekt av at ho orker, sjølv om ho betaler ein ganske høg pris for det»

Frp-politiker: – Tar sterkt avstand fra truslene

Høyre-politiker i Oslo, Maren Malthe-Sørenssen, var blant dem som la igjen sin mening i Nettavisens kommentarfelt i dag – for å støtte det hun mener er en «tøff» og «hardtarbeidende» kollega.

STØTTER BERG: Maren Malthe-Sørenssen (H). Foto: Sturlason

– Den personhetsen hun blir utsatt for er bare skammelig. Jeg støtter henne 100 prosent. Til tross for at jeg er uenig i mye av det hun står for, sier Malthe-Sørenssen til NRK.

Hun sier hun forstår at folk reagerer på politikken til byråden, men er kritisk til måten folk uttrykker seg på.

– Det er veldig trist at folk går på person og ikke på sak. Hun får dessverre også hets med rasistisk tilsnitt. Det er ikke akseptabelt at noen blir hetset, men akkurat hun har fått ekstremt mye, sier Malthe-Sørenssen.

Frp-Myhre: – Jeg forstår godt at hun må kjøre bil

NRK skrev nylig at Oslo kommune politianmelder grove voldstrusler mot byråden.

Frp-politiker i Oslo, Peter N. Myhre, sier han aldri har sett lignende omfang på trusler mot en Oslo-politiker, som den Berg blir utsatt for.

– Jeg tar sterkt avstand fra truslene. Jeg forstår godt at hun trenger å kjøre bil, når det nå en gang er sånn at hun blir trua, sier Myhre.

Selv om han er uenig i byrådets samferdselspolitikk, mener han at Berg «selvsagt» må sette sikkerheten først.

Berg har foreløpig ikke kommentert denne saken overfor NRK.

Nettavisen: – MDG har en provoserende tone

Redaktøren i Medier24 skriver i en kommentar i dag at han mener Nettavisen jakter «klikk og trollfest» i sin journalistikk om byråden.

Nettavisens nyhetsredaktør, Erik Stephansen, svarer til NRK at Nettavisen ikke har noe ønske om å la stygge kommentarer mot byråden bli stående i kommentarfeltene.

Han mener samtidig at Nettavisen og andre medier ikke kan ta alt ansvaret for at «noen går av skaftet».

– Folk er svært opptatt av samferdsel. Samtidig som MDG også til dels har en provoserende tone i måten de argumenterer på, det er nok også en del av bildet som gjør at mange blir så sinte, sier han.

– Mener Nettavisen at Berg bør sette egen sikkerhet til side for å bevise at hun står for egen politikk?

– Selvfølgelig ikke. Hun må selvsagt sette sin sikkerhet i første rekke.

– Men dere problematiserer likevel at hun bruker bilen mer nå på grunn av trusler?

– Ja. I den Facebook-statusen gjør vi det. Den vinklinga var umusikalsk. Vi har ikke vært flinke nok til å ta hensyn til at hun er en av de kvinnelige politikerne som er utsatt for mye mer hets enn andre, sier han.