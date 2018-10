Høyre med krass kritikk mot MDG: – Tidenes angrep på velferdsstaten

Kortere arbeidsdager og mer fritid, eller høyere skatter og lavere velferd?

I dag legger MDG frem forslaget om å kutte 37.5 timers arbeidsuke ned til 30 timer i Stortinget.

– Dette er det største angrepet på velferdsstaten noe stortingsparti har gjort, sier Henrik Asheim (H) i politisk kvarter.

– Vi gi bedre liv

Økt frihet, mer fritid og bedre liv er MDGs hovedargumenter for å kutte arbeidsdagen fra 7,5 timer til 6 timer.

– Vi foreslår dette fordi vi vet at én av fem årsverk i Norge går tapt fordi folk enten er syke eller arbeidsledige. Kortere arbeidstid vil føre til et mer inkluderende arbeidsliv som folk kan stå i lenger, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, og legger til:

– Vi tror dette vil lønne seg for samfunnet, fordi det lønner seg at folk har gode liv.

– Men hvis folk jobber mindre blir det lavere skatteinntekter, hvordan vil dere finansiere dette?

– Ved å skape et mer inkluderende arbeidsliv vil folk stå lenger i jobben. På sikt vil folk derfor ikke jobbe færre timer og vi tror færre vil ha behov for sosiale ytelser.

GÅR IKKE: Høyres Henrik Asheim mener forslaget til MDG er en trussel mot den norske velferdsmodellen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Et massivt angrep

At færre arbeidstimer er lønnsomt er Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson i Høyre, helt uenig i.

– Dette er det største angrepet på velferdsstaten som noe stortingsparti noen gang har foreslått. Vi har spurt Finansdepartementet hva dette vil koste, de svarer at det vil bety 224 milliarder kroner i lavere skatteinntekter for staten.

Asheim mener det er dramatisk at forslaget kommer i en tid hvor Norge står overfor en rekordstor og kostbar eldrebølge.

FÆRRE TIMER: Å jobbe færre timer kan få store konsekvenser for velferdsgodene og pensjonsordningen mener Høyre, det er MDG uenig i. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette er ikke bare et angrep på velferdsstaten, det er en knipetangsmanøver – de vil ta nesten hele inntektssida vår samtidig som utgiftene skyter i været. Dette vil gå dramatisk utover de velferdsgodene vi er vant til, eller føre til et så høyt skattenivå at bedrifter må legge ned.

MDG er imidlertid ikke enig i Finansdepartementets regnestykke, og mener de ikke har sett på lønnsomheten av at flere kan står lenger i arbeidslivet og kommer ut i jobb.

– Vi mener at en slik arbeidstid vil føre til økt produktivitet. I undersøkelser sier folk at de heller vil ha mer fritid enn økt lønn, men dette kan man selvfølgelig ikke gjøre over natta, sier Bastholm.

Men at flere vil jobbe lenger mener ikke Asheim er et godt nok argument til å rettferdiggjøre færre timer på jobb.

– Du kan ikke som et parti på Stortinget forslå denne type massive angrep i inntekter uten å forklare bedre enn du gjør nå – hvor du skal få de pengene fra. Dette er et angrep på den norske modellen.Vi har mange som jobber, vi jobber effektivt og vi har mer fritid enn de fleste andre land.

