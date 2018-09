Høie vurderer grep for å hindre norsk antibiotikakrise

Helseminister Bent Høie (H) ønsker å sikre at norske pasienter ikke går tomme for vanlig penicillin. Nå skal Helsedirektoratet blant annet undersøke om Norge selv trenger å produsere mer av medisinen.

– Jeg gitt Helsedirektoratet et oppdrag om å utrede forbedringen om hvordan vi skal sikre tilgjengelighet for medisiner som er nødvendige. Det gjelder ikke bare penicillin, men også andre medisiner, sier helseministeren til NRK.

NRK skrev tidligere tirsdag om at flere eksperter frykter at penicillin ikke blir laget lenger siden bare et fåtall land bruker vanlig penicillin, som de nordiske landene og Nederland.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk advarte tirsdag om at det kan bli vanskelig å få tak i vanlig penicillin i framtiden. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

– De store firmaene som før lagde antibiotika vi bruker i Norge, har endret hva de satser på. De vil heller lage medisiner de tjener mer penger på, sa Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Ser på nasjonal produksjon

En slik mangel vil kunne føre til at sykehusene blir tvunget til å gå over til andre typer antibiotika. Det kan både være verre for pasientene og for utviklingen av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (antibiotikaresistens).

Høie forteller at Helsedirektoratet blant annet skal undersøke om det er behov for større nasjonal produksjon av penicillin enn det Norge allerede har i dag.

– Det er et av de spørsmålene som Helsedirektoratet må vurdere når de nå skal gjøre en ny vurdering av forsyningssikkerhet, sier han.

Penicillin Ekspandér faktaboks Penicillin var det første ekte antibiotikumet som kom. Det ble tatt i bruk på begynnelsen av 1940-tallet.

I Norge er det fremdeles førstevalget ved mange bakterielle infeksjoner.

For eksempel luftveisinfeksjoner og lungebetennelse behandles ofte med penicillin.

Legemidlet griper inn i bakterienes oppbygging av nytt celleveggmateriale, slik at bakteriene sprenges og dør i løpet av noen delinger. (Kilde: Store norske leksikon)

Har inngått avtale med Danmark

Helseministeren mener at det er viktig å ha tilgangen til penicillinet både for å ha det direkte i behandling, men også i kampen mot antibiotikaresistens.

– Vi ønsker å ha det som man i anførselstegn kan kalle «gammel antibiotika» så lenge det er mulig. I Norge er det mulig lengre enn i andre land, nettopp fordi vi har gjort en god jobb i arbeidet mot antibiotikaresistens, sier han.

I forrige uke inngikk Norge en avtale med Danmark om felles prisforhandlinger på legemidler. Høie håper det vil styrke landenes forhandlingsposisjon også når det gjelder penicillin.

– Et av punktene der handler nettopp om å gå sammen for å sikre tilgang på denne type legemidler. Det er de to landene som til sammen utgjør et større marked, og dermed vil vi forhåpentligvis få større interesse i industrien, sier helseministeren.