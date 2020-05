Tre representanter fra Arbeiderpartiet krevde under Stortingets spørretime svar fra regjeringen, etter NRKs saker om mobilsporing. Leder for Justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, mener sporingen utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko.

– Det som bekymrer meg, og helt sikkert statsråden, er at salg av posisjonsdata på denne måten kan misbrukes av kriminelle og utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko, sa Lene Vågslid (Ap), fra talerstolen under onsdagens spørretime på Stortinget.

Hun tok opp saken etter NRKs artikler om at det er mulig å kjøpe data om nordmenns bevegelser, ofte kalt posisjonsdata. NRK kjøpte selv slike data for 35.000 kroner fra det London-basert selskapet Tamoco.

Slik kunne NRK dokumentere hvordan tusenvis av nordmenn har blitt sporet av mobilen, gjennom apper. En av dem var Stavanger-mannen Karl Bjarne Bernhardsen, han kunne NRK spore bevegelsene til gjennom store deler av 2019.

NRK kunne i tillegg vise at over 8300 mobiler har blitt sporet på sykehus og krisesentre. Dataene gjorde det også mulig å identifisere offiserer og soldater i Forsvaret.

– Kynisk forretningsmodell

Under Stortingets spørretime ble digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) utfordret av Vågslid på hva hun skal gjøre videre, spesielt i samarbeid med de andre statsrådene i regjeringen.

– Jeg vil sammen med mine kollegaer, som representanten nevner, følge opp arbeidet internasjonalt på ministernivå, og ikke minst gjennom EU-kommisjonen, svarte Hofstad Helleland fra Stortingets talerstol.

REAGERER: Lene Vågslid (Ap) krever svar på hva regjeringen har gjort for å håndheve personvernloven som kom i 2018. Foto: Trude Furuly/NRK

Fra talerstolen påpekte Vågslid at det er viktig at de nye personvernlovene fra 2018 blir håndhevet.

– Problemet er åpenbart den kyniske forretningsmodellen, og at loven ikke blir fulgt eller håndhevet godt nok i flere europeiske land, sa Vågslid.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland svarte at regjeringen har styrket Datatilsynets budsjetter de siste årene, og at tilsynet bidrar aktivt i det felleseuropeiske personvernsamarbeidet.

Hun fortalte videre at regjeringen er i gang med å sette ned en personvernkommisjon der mobilsporing kan bli et tema.

– Jeg ser frem til at vi får en personvernkommisjon som vil nøye diskutere det, bidra til offentlig debatt, drive frem opplysninger om konsekvensene av det digitale samfunnet, sa digitaliseringsministeren.

SPORET AV APPER: Titusenvis av nordmenn spores av apper de har på mobilen. Informasjon som viser hvor mange har vært selges på det åpne marked. Foto: Kart: Norge i bilder, illustrasjon: Harald K. Jansson/NRK

Fra talerstolen ønsket Maria Aasen-Svensrud (Ap) å få svar på om mobilsporing vil bli behandlet i den kommende stortingsmeldingen om datadrevet innovasjon.

– I NRK sin sak Avslørt av mobilen kom det fram at posisjonsdata fra våre mobiler selges til såkalte «dataforhandlere» uten at vi vet om dette, sa Aasen-Svensrud, som også lurte på om det er aktuelt å gi incentiver til selskaper som fremmer personvernvennlige løsninger.

– Det er ingen tvil om at NRK og det de avdekket i denne saken, Avslørt av mobilen, er dypt urovekkende. Saken belyser at tilsynelatende anonymiserte opplysninger ikke nødvendigvis er det, svarte statsråd Linda Hofstad Helleland.

Hun roste Datatilsynets raske respons.

– Jeg kommer også til å ha kontakt med min britiske ministerkollega når vi ser hvordan saken utvikler seg fra Datatilsynets side, sa statsråden.

Flere spørsmål

Astrid Margrethe Hilde (Ap) stilte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad spørsmål om hvilke konkrete tiltak han har gjort for å styrke forbrukernes personvern.

Ministeren trakk frem to konkrete tiltak som er en del av Forbrukermeldingen. Den la regjeringen nylig frem.

– For det første skal vi lage en strategi for forbrukernes digitale hverdag. Der personvern vil være et viktig tema og viktig del av arbeidet. For det andre vil vi sørge for å på plass et samarbeidsforum for tilsynsmyndigheter på digitalområdet i Norge, sa Ropstad, fra Stortingets talerstol.

Datatilsynet har opprettet gransking

Datatilsynet har åpnet gransking av det britiske selskapet Tamoco etter NRKs saker.

– Vi velger å se på denne saken siden vi mener den er svært alvorlig, og det som har skjedd her virker svært grovt og er i alle fall krenkende for dem det gjelder, sa seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet, da de opprettet sak mot selskapet.

Tamoco har så langt ikke besvart NRKs henvendelser, men da den engelske avisen The Times fulgte opp NRKs sak, uttalte Tamoco:

– Data som Tamoco selger, omtrent som alle andre produkter, selges på et legitimt grunnlag i god tro om at parten som kjøper dataene vil opptre i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

NRK kjøpte data om 140.000 mobiler under påskudd av å jobbe med et journalistisk prosjekt om byplanlegging. Til The Times understreker Tamoco at de gjør grundige undersøkelser av sine kunder, og at de spør dem hva dataene skal brukes til.

Tidlig i prosessen hadde NRK hyppig dialog via telefon og e-post med representanter fra selskapet. Etter at NRK opplyste om at vi jobbet med en kritisk sak om selskapets håndtering av data, har de ikke besvart våre spørsmål og gjentatte henvendelser om intervju.