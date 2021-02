Hkeem om Clubhouse: – Den beste måten å nå ut til mennesker akkurat nå

På under ett år har appen Clubhouse blitt verdsatt til én milliard dollar, ifølge det amerikanske nyhetsmediet Axios.

Dét kan tyde på at lyd-appen innen kort tid kan bli veldig stor, også i Norge.

Her til lands er den norske rapperen Hkeem (23) en av dem som sammen med kompiser har tatt i bruk appen.

– Du velger selv om du vil gjøre det til noe positivt eller noe negativt, det er opp til deg hvordan du vil utnytte appen, sier han.

Direktesendte podkaster

Clubhouse er en sosiale medier-app hvor man lytter og tar del i pågående lydsamtaler, nesten som en direktesendt podkast.

Appen Clubhouse ble lansert like etter at koronapandemien var et faktum. Nå vokser den stort i det norske publikumet. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Det er ingen video, bare audio, og man trykker seg inn på «et rom» for å lytte. De som har startet en samtale, kan tillate andre å snakke etter forespørsel, og slik kan folk fra helt forskjellige steder snakke sammen og flere tusen kan høre på.

Ifølge New York Times ble appen, som ble tilgjengelig på våren i fjor, først populær blant Silicon Valley-folket før den har fått en voldsom spredning de siste månedene.

På den tiden har appen gått fra å bli brukt som diskusjonsforum for økonomer til å bli brukt av kjendiser, DJ-er, network-eventer, speed dating, kunst-fremførelser og politiske diskusjoner, ifølge avisen.

Abdulhakim «Hkeem» Hassane opptrer under VG-lista Topp 20 i 2018. Hkeem har brukt Clubhouse aktivt den siste tiden. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Passer bra under korona

Hkeem mener at denne måten å kommunisere på er god for alle som er hjemme på grunn av koronasituasjonen.

Han liker selv å høre på andres samtaler i tillegg til å lage live-podkaster:

– Jeg bruker det mye selv. Jeg ser etter gode tips som jeg kan ta med meg videre. Det er mennesker der som har mer erfaring enn det jeg har, så det er viktig å lytte og lære og høre, sier artisten til NRK.

Kian B er rapper fra Rælingen på Østlandet har gitt ut flere singler. Nå knytter han kontakter på Clubhouse siden man ikke kan møtes i virkeligheten. Foto: Adrian Paixao / Adrian Paixao

Også den unge rapperen Kian B forteller til NRK at han har brukt Clubhouse til å utvide nettverket under koronanedstegningen.

– Jeg begynte med Clubhouse for to uker siden. Da gikk jeg inn på rom hvor de snakket om musikk og bransjen og jeg så at det var folk fra Warner og Sony. Jeg gikk inn i en talentgruppe og viste frem noe musikk der, sier han.

Kian B sier at han allerede har fått kontakt med noen av plateselskapene.

– Jeg synes dette er en kjempebra mulighet. Jeg synes det er bra at appen kommer nå, fordi det er veldig vanskelig å møte folk i studio eller på fester. Clubhouse blir en fin måte å vise seg frem på, fortsetter han.

Vokser fort

Astrid Valen-Utvik er sosiale medier-rådgiver og har fulgt med på det nye mediet. Hun opplyser at Clubhouse har vokst til å bli dobbelt så stor på én måned.

– Det vokser fort til tross for at man må ha invitasjon for å bli medlem og at det fremdeles bare er åpent for iphone, sier hun.

Hun forteller at en svakhet med Clubhouse er at det er umulig å moderere samtalene underveis.

Astrid Valen-Utvik er siviløkonom og sosiale medier-rådgiver. Hun har digital kommunikasjon som sitt felt og følger med på nye medier slik som appen Clubhouse. Foto: Aleksander Eilertsen Espelid

– Det kan være vanskelig når det skjer her og nå. Man kan få gjort mye skade veldig fort, før noen klarer å gjøre noe med det. Andre kan rapportere inn det de opplever, og Clubhouse skriver i sine retningslinjer at de kaster ut alle som ikke følger reglene, men det har allerede blitt rapportert om bruk av plattformen som ikke var intensjonen, sier Valen-Utvik.

Kritikk for å ikke ta bort hatytringer

Ifølge teknologimagasinet Mashable blir Clubhouse brukt av mange kjente i USA for å nå ut til følgerne sine på en litt annen måte enn de vanlige kanalene som Instagram.

De viser til at kjendiser som Oprah, Kevin Hart, Drake, Chris Rock, og Ashton Kutcher er blant de som aktivt bruker det nye mediet.

Men appen får også kritikk for å romme negativ, nedsettende og såkalt toxic innhold.

Ifølge New York Times skal Clubhouse ha fått utallige klager på at den ikke har gjort nok for å begrense at folk blir misbrukt på en eller annen måte.

Tek-nyhetssiden The Verge har skrevet at utviklerne av appen ikke har gode rutiner på å moderere innholdet, og flere amerikanske medier har vært kritiske til at Clubhouse har blitt et fristed særlig for rasisme og kvinnehat.

Clubhouse skal ha svart magasinet Vanity Fair med å si at de fordømmer alle former for rasisme, hatytringer og misbruk, og at dette er beskrevet i deres retningslinjer.