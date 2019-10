Hemmelig ubåt-operasjon: «Målet er å vise at Russland kan nå USA»

Målet er å vise at de er i stand til å forsvare sine baser og true USAs østkyst, opplyser Etteretningstjenesten til NRK.

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen siden tidlig 90-tallet og den kalde krigens dager.

E-tjenesten understreker at dette ikke er en øvelse. Det er en operasjon, for å vise militær styrke.

10 russiske ubåter

Operasjonen startet tidlig i forrige uke. Det betyr at den var i gang under møtet i Finnmark mellom Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det er inntil 10 russiske ubåter som nå deltar i operasjonen. Åtte av disse er atomdrevne. Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig uten å bli oppdaget. Hele utseilingen fra Nordflåtens baser i Murmansk-regionen har foregått i neddykket tilstand.

Etteretningstjenesten sier den likevel har «en rimelig god kontroll» på hvor ubåtene befinner seg akkurat nå.

Den russiske operasjonen er grunnen til at det er stor flyaktivitet på Forsvarets flystasjon på Andøya. Overvåkingsfly er på vingene for å overvåke den russiske operasjonen.

Øver på å skjule seg på store dyp

Posisjonen til flere av ubåtene er kjent.

To atomubåter befinner seg vest for Bjørnøya, som ligger mellom Svalbard og Finnmarkskysten.

To Ubåter befinner seg sør og øst for Bjørnøya, og ligger der for å passe på innseilingen til det østlige Barentshavet.

To atomubåter i Sierra-klassen deltar også i det nordlige Norskehavet , primært for å teste hvor egnet de er til å operere på dypt vann, og teste nye våpen i Norskehavet.

Denne delen av operasjonen er også rapportert av russiske medier, ifølge Barents Observer.

Sierra-klassen er unik på den måten at skroget er laget av titan. Et slikt skrog tåler trykket på store dybder bedre enn stål.

Operasjonen med dypdykk med to atomubåter i Sierra-klassen foregår i Norskehavet, som flere steder er over to tusen meter dypt. Barentshavet derimot er grunt, i gjennomsnitt er dybden bare 200 meter.

Hele ubåt-operasjonen er, etter det NRK forstår, ment å vare i minst 60 dager.

– Vise at de kan nå USA

Etteretningstjenesten opplyser til NRK at målet for Russland er å vise at de er i stand til å true USAs østkyst – ved å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig.

Det betyr at de må forbi det såkalte GIUK-gapet, som er linjen mellom Storbritannia, Island og Grønland. Det endelige målet for deler av operasjonen er å komme vest for Grønland, får NRK opplyst.

– Russland ønsker å si at «dette er vårt hav», vi kan klare dette. Vi er i stand til å nå USA. De er det Russland ønsker å fortelle oss. De vil teste Vestens evne til å oppdage og håndtere dette, opplyser E-tjenesten til NRK.

Ubåtoperasjonen som foregår nå er trolig politisk bestemt på høyeste hold, dette er ikke en beslutning tatt av marinen, mener norsk E-tjeneste.

–Skaper voldsom usikkerhet for NATO

Forsvarsekspert og forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier det kan se ut som om den ene halvparten av styrken er utplassert for å stenge gapet mellom Finnmark, Bjørnøya og Svalbard.

–De to konvensjonelle ubåtene vil da normalt operere nærmest Norge. I det tradisjonelle bastionsforsvarskonseptet vil de andre ubåtene gå ut i gapet mellom Grønland, Island og Storbritannia (GIUK) for å sperre dette, sier Ulriksen.

–Dette er i utgangspunktet en strategisk defensiv handlemåte. Men det er også meget mulig at målet kan være å gå mye lenger ut i Atlanterhavet. Det vil i så fall skape voldsom usikkerhet for NATOs forsyningslinjer. Det vil først og fremst være de helt nye ubåtene som egner seg for dette, sier Ulriksen til NRK.