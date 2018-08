Helsesøstre: Mangler tid til å hjelpe

Respons Analyse har på vegne av Røde Kors gjort en undersøkelse blant 101 helsesøstre på ungdoms- og videregående skoler over hele landet.

29 prosent av helsesøstre oppgir at de ofte eller hele tiden må avvise barn og unge i døren på grunn av tidspress/ arbeidspress.

22 prosent oppgir å ha ansvar for flere elever enn anbefalt norm.

60 prosent svarer at de noen ganger/ sjeldent har tid til å arbeide forebyggende

– Helsesøster skal være et lavterskeltilbud som det skal være lett å droppe innom. Hvis noen er tilstede en gang i blant så kan det vel neppe kalles det, sier lederen for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

- Barn og unge fortjener bedre når de tar mot til seg og tar kontakt, sier lederen for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo. Foto: NSF

Hun forteller at undersøkelsen stemmer godt overens med rapporten fra Barneombudet i vår. Da svarte 30 prosent at helsesøster «ikke er tilgjengelig».

Ulikt tilbud

Regjeringen har satset over en milliard kroner på å få flere helsesøstre de siste fire årene.

– Tilbudet har utviklet seg veldig ulikt i de forskjellige kommunene. Det bevilges altså statlige midler, men det er varierende i hvilken grad kommunene utnytter midlene til å bygge opp tjenesten.

Waldum-Grevbo mener det bør få konsekvenser dersom en kommune ikke har et godt nok tilbud.

– Vi vet steder dette er meldt til Fylkesmannen uten at det får følger.

Hun har lenge jobbet for at disse pengene bør ørmerkes slik at kommunene ikke kan bruke det på andre ting.

– Må prioritere selv

I Kommunenes Sentralforbund svarer direktøren for interessepolitikk, Helge Eide, at 220 kommuner søkte og fikk 300 millioner kroner øremerket til sin helsesøstertjeneste.

Helge Eide i KS mener det er kommunenes oppgave å finne ut hvordan de best gir et godt tilbud til barn og unge. Foto: NRK / NRK

– Utover dette så har regjeringen bevilget frie midler til kommunene med forventninger om at man skulle styrke helsesøstertjenesten, men det er frie midler. Hvis en enkelt kommune synes det er fornuftig å satse på miljøarbeidere i skolen eller andre inkluderingstiltak for barn og unge er det opp til dem.

Ønsker å være tilstede

– Etter sommeren er det mange som har lyst på en prat.

I Drammen gjør helsesøster Kristin Sundet seg klar til å ta imot elever etter sommerferien. Hun er fornøyd med den nye helsesøstersatsningen på hennes skole.

Helsesøster, Kristin Sundet, ønsker at det skal være lett å få kontakt med henne. Foto: NRK / NRK

– Årets elever vil merke økt tilstedeværelse.

For første gang i sin karriere skal hun være på samme skole fem dager i uken, men hun har tidligere erfart hvordan det er å avvise noen i døra på grunn av tidspress.

– Det er aldri noe ålreit. Du lurer på hvordan det går med personen. Det er mange som kommer tilbake, men det er de som ikke gjør det også. Da tenker jeg spesielt på gutter.