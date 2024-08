Helsedirektoratet mener at Oslo Håndverksdestilleri (OHD), som har laget den såkalte bryllups-ginen «OHD Pink Gin», har brutt loven på flere punkter.

Det er produsenten som Helsedirektoratet mener har brutt loven.

Men avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet mener at også prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har opptrådt problematisk.

– De har lånt ut sitt navn og tilstedeværelse til lanseringen, så de befinner seg i en gråsone, men vi har ikke funnet grunn til å fatte noe vedtak mot dem. Det ville heller ikke fått noen konsekvenser for dem, for lanseringen er allerede avholdt.

– Det handler om å la seg bruke av kommersielle aktører til å indirekte bidra med markedsføringsverdi til et produkt. Det er ikke helt greit etter alkoholloven, i noen tilfelle kan det også være ulovlig, sier Giæver.

Foto: Tom Balgaard / NRK

– Uheldig og problematisk

– Hvis dere mener at de er i en gråsone og har opptrådt på en måte som ikke er helt grei etter alkoholloven, hvorfor fattes det ikke vedtak mot dem?

– Grunnen er dels at deres rolle sånn som vi har vurdert det, var mer beskjeden enn det man kunne få inntrykk av opprinnelig, og dels at vedtaket ikke ville fått noen konsekvenser. De feilene som er begått, er allerede begått. Det er ikke noe som kan rettes opp, sier Giæver.

Øyvind Giæver i Helsedirektoratet mener prinsesseparet har opptrådt uheldig og problematisk. Foto: Svein Olsson

Han mener likevel paret har opptrådt uheldig.

– Vi tenker at signaleffekten av det de har gjort, er uheldig. Vi er opptatt av at flere aktører i sosiale medier skal tenke nøye gjennom sin rolle.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har latt seg intervjue om ginen, invitert til lansering, deltatt på lanseringen og latt seg avbilde med den rosa ginen, og delt poster i sosiale medier om ginen.

– Hvor problematisk er det de har gjort?

– Vi mener det er problematisk. Kanskje ikke et lovbrudd, men problematisk. Vi synes ikke det er heldig å bidra til markedsføring av alkoholholdig drikke på den måten.

Monogram og lanseringsfest

Direktoratet har konkludert med at produsenten OHD har brutt både forbudet mot reklame for alkohol og forbudet mot utdeling av alkohol i markedsføringsøyemed.

Det kommende brudeparets monogram prydet gin-flasken. Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

– Vi vurderer plasseringen av prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts monogram på flasken som et markedsføringselement, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver

– I tillegg anser vi selve lanseringen som ulovlig alkoholreklame fordi det var et arrangement som var egnet til å markedsføre produktet, ikke bare overfor bransjeaktører som skal selge det, men også overfor presse og publikum.

Han legger til at det også var et lovbrudd at det ble delt ut gratis alkohol på lanseringen.

OHD sier til NRK at de vil ikke kommentere Helsedirektoratets konklusjon.

Dette innebærer forbudet mot alkoholreklame Ifølge Alkoholloven er reklame for alkoholholdig drikke forbudt. Helsedirektoratet sier dette om loven: «Begrepet «reklame» tolkes vidt og omfatter enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, jf. alkoholforskriften § 14-2. Det innebærer blant annet forbud mot: Reklame for alkoholholdig drikk

Reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikke

Å la alkoholholdig drikke inngå i markedsføring av andre varer Redaksjonell omtale av alkohol faller utenfor reklameforbudet, så lenge omtalen ikke er initiert, påvirket eller finansiert av bransjeaktører. Ytringer fra privatpersoner rammes heller ikke av reklameforbudet, med mindre de fremstår som initiert av eller til fordel for alkoholbransjen. Influensere som viser frem alkoholprodukter, kan være i strid med reklameforbudet dersom innholdet er utformet, initiert, påvirket eller finansiert av bransjeaktører.»

Spesiallaget gin til bryllupet

Da Durek Verrett tok seg en tur i Ålesunds gater i formiddag, var det bare noen timer til han og prinsesse Märtha Louise innleder bryllupsfeiringen sin med fest på Hotel 1904.

Da NRK spurte den kommende brudgommen om paret skal servere gin på festen i kveld, var han ordknapp.

– Jeg drikker ikke alkohol, sa Verrett.

Durek Verrett møtte både lokalbefolkning, turister, venner og presse i gatene i Ålesund i dag. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Men noen av gjestene får kanskje en rosa drink i glasset.

I juni lanserte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett nemlig en «Pink Gin» som er spesiallaget av OHD i forbindelse med bryllupet deres.

Ginen ble solgt på Vinmonopolet.

Prinsesse Märtha Louise har fortalt at det var hennes idé å lage en egen gin til bryllupet, og at både hun og Verrett har vært svært delaktige i prosessen.

– Vi ville ha en drink slik at flere kunne smake på det vi serverer i bryllupet, sa prinsessen til VG på lanseringen.

Både på etiketten på flasken og på produsentens nettsider sto det at ginen var laget til bryllupet til prinsessen og Verrett, og deres navn og monogram prydet etiketten.

Det vakte raskt reaksjoner. Prinsesse Märtha Louise har en avtale med kongen og kongehuset om at hun ikke skal bruke prinsessetittelen i kommersiell virksomhet.

– En glipp, sa prinsessens manager og lovet at tittelen skulle fjernes fra fremtidige flasker.

– Må ta innover seg den påvirksningskraften de har

Samme uke som ginen ble lansert, ble det også klart at Helsedirektoratet opprettet tilsynssak for å undersøke om den omstridte prinsesse-ginen bryter med forbudet mot alkoholreklame.

Bakgrunnen var et varsel fra alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Kjente personer må ta innover seg den påvirkningskraften de har. Jeg synes det er synd at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett valgte å inngå dette samarbeidet, sier generalsekretær Ragnhild Kaski til NRK.

Ragnhild Kaski i Av-og-til reagerte på prinsessen og Durek Verretts bryllupsgin og ba Helsedirektoratet se på saken. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

– Vi synes det er synd at prinsessen og Durek Verrett velger å la bryllupet sitt, som blir en mye omtalt mediehendelse, bli en reklameplakat for sprit.

Kaski er for øvrig glad for at Helsedirektoratet tok tak i saken.

– Vi er glade for at det er blitt gjort en vurdering i saken, og for at den ble tatt tak i, sier hun.

– Så er det interessant at det ikke får noen konsekvenser. At det kun stilles krav om å gå tilbake og rette det som kan rettes, fungerer ikke nok preventivt til at man ikke gjør det igjen, sier Kaski.

Også Øyvind Giæver i Helsedirektoratet erkjenner at myndighetene per i dag har begrensede sanksjonsmuligheter.

– Det vil bli bedre i løpet av høsten, for da tror overtredelsesgebyr i kraft. Det betyr at vi kan ilegge gebyr fra dag én ved brudd på alkoholloven. Det vil sette oss i en annen situasjon, og da vil vi kunne gjøre andre vurderinger for aktører som befinner seg i en gråsone, sier Giæver.

Måtte endre etiketten

Vinmonopolet har tidligere midlertidig stanset salget av ginen, fordi den kunne være i strid med alkoholreklameforbudet.

Vinmonopolet konkluderte med at etiketten der Märtha Louise og Durek Verretts monogram var trykket, var i strid med reklameforbudloven.

For at flaskene skulle kunne komme ut i Vinmonopolets butikkhyller igjen, ble en sort teip-bit klistret over monogrammet på etikettene.

Prinsesse Märtha Louise har gjort det klart at paret ikke har noen økonomisk vinning på salget av bryllups-ginen.