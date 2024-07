Vinmonopolet: Prinsesse-gin brøt loven – må endre etiketten

Vinmonopolet opplyser til NRK at grossisten nå har besluttet å endre etiketten og fjerne monogrammet, slik at det ikke bryter med reklameforbudet.

Når dette er gjort, vil ginen bli tilgjengelig hos Vinmonopolet igjen, trolig over helgen.

– Etiketten i strid med reklameforbudet

Det kommende brudeparets monogram prydet gin-flasken. Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Kristin Welle-Strand opplyser i en e-post til NRK:

«Alkoholloven sier at det ikke tillatt med reklame for «andre varer med samme merke eller kjennetegn» som alkoholholdig drikk. Den alkoholholdige drikken må ha et eget distinkt varemerke, og etikett/emballasje skal ikke gir klare assosiasjoner til andre varer og tjenester.

Ved lansering av monogrammet til Märtha Louise og Durek Verrett er det ikke kommet frem informasjon som tilsier at monogrammet kun er knyttet opp til OHD Pink Gin. Produktet kan derfor ikke sies å ha et «eget distinkt varemerke» med monogrammet på etiketten. Vår vurdering er at etiketten hvor monogrammet er trykket, er i strid med reklameforbudet.»

– Det har vært dialog og utvikling i saken. Produktet vil komme tilbake i salg. Utover det har jeg ikke ytterligere kommentar, skriver Marius Vestnes hos grossisten Cask i en SMS til NRK.

Fra før har prinsessens manager Carina Scheele Carlsen opplyst at også prinsesse-tittelen skal fjernes fra flaskens etikett, og at det var en glipp at den ble brukt der.

På gin-flaskens etikett var også prinsesse Märtha Louises prinsesse-tittel brukt i omtalen av produktet, noe som er i strid med retningslinjene som kongehuset og prinsessen har lagt for hennes virksomhet og bruk av prinsessetittelen. Foto: Ann-Iren finstad / NRK

Bryllups-gin

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har lansert et eget monogram som de har fått laget i forkant av bryllupet.

Monogrammet hedrer parets tidligere liv sammen i Egypt, og omfavner hieroglyfene og de egyptiske symbolene, skrev paret da de lanserte det for få dager siden.

Monogrammet er ikke det eneste de har fått laget knyttet til bryllupet.

Mandag i forrige uke lanserte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett en gin som er laget av Oslo Håndverksdestilleri (OHD) i forbindelse med prinsessen og Verretts bryllup denne sommeren.

Etter få dager ble det kjent at Vinmonopolet hadde stanset salget av ginen, fordi den kunne være i strid med alkoholreklameforbudet.

Welle-Strand i Vinmonopolet forklarer at ginen ble påmeldt bestillingsutvalget i februar med en annen etikett enn den hadde da den ble lansert.

– Vinmonopolet vurderer alle etiketter i bestillingsutvalget når de meldes inn, og eventuelle spørsmål og avklaringer skal egentlig gjøres før produktet faktisk lanseres, sier Welle-Strand.

– Når det skjer endringer på etikett etter godkjenning, må produsent be om ny vurdering. Det ble ikke gjort i dette tilfellet. Etter at vi ble gjort kjent med den nye etiketten, opprettet vi derfor dialog med grossisten for å avklare om de har levert et produkt som er i henhold til lover og regler.

Nå har altså Vinmonopolet konkludert med at det ikke var det.

Tilsynssak fortsetter

Parallelt pågår Helsedirektoratets undersøkelser. Direktoratet opprettet tilsynssak etter at det kommende brudeparet lanserte ginen.

Det skjedde etter et varsel fra alkovettorganisasjonen Av-og-til.

I varselet som Av-og-tils generalsekretær Ragnhild Kaski sendte Helsedirektoratet, ba hun direktoratet vurdere lovligheten av:

Om produktet i seg selv bryter reklameforbudet, gjennom samarbeidet med Märtha Louise og Durek Verrett og utformingen av produktet.

Om invitasjonen utvalgte medier fikk tilsendt til lansering av produktet, bryter reklameforbudet.

Om Durek Verretts sosiale medier-post om produktet bryter med reklameforbudet.

Helsedirektoratet har ikke avsluttet sine undersøkelser og har dermed ennå ikke konkludert. Produsenten, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har frist til 5. august med å svare direktoratet på deres spørsmål.