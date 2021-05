Helleland om Høyres nei til sexkjøpforbud: – Jeg er skuffet

Det nye punktet i programmet begrunnes med at man ønsker å bedre sexarbeidernes situasjon.

Høyre har vært delt i synet på om man skulle oppheve forbudet mot sexkjøp eller ikke.

Leder for programkomiteen, Linda Hofstad Helleland, støtter ikke forslaget. Hun frykter en oppheving av dagens lov kan føre til økt menneskehandel.

– Jeg er skuffet over dette. Jeg hadde håpet vi skulle bevare dagens lov. Dagens lovverk fungerer godt, der sårbare kvinner som er i en utsatt posisjon, blir bedre ivaretatt, sier Helleland.

– Rammer noen av de mest utsatte

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er blant Høyre-politikerne som har kjempet for å oppheve forbudet mot sexkjøp.

– Jeg er glad for at Høyre ønsker å fjerne en lov som rammer noen av de mest utsatte i vårt samfunn, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Hun sier sexkjøploven gjør at sexarbeidere ikke tør å anmelde vold og overgrep til politiet.

– Det er lite som tyder på at sexkjøpsloven har redusert det norske markedet for sexkjøp. Snarere tvert i mot. Markedet har forsvunnet under jorden, og hjelpeorganisasjoner forteller at stadig flere grupper og former for sexarbeid har etablert seg, sier Tybring-Gjedde.

