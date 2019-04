Harde fronter i SAS-streiken: – Holder passasjerene som gisler

– Dette er en vanskelig situasjon der flyselskapet taper penger og passasjerene blir tatt som gisler, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Etter at SAS ikke klarte å bli enig med de norske, danske eller svenske pilotene ble flyselskapet kastet ut i en storstreik i går.

Denne helgen rammes 170.000 passasjerer av streiken. Mange avganger er innstilt, men ingen vil svare på om partene snakker sammen for å finne en løsning på konflikten.

Torbjørn Lothe er direktør i NHO Luftfart. Foto: NHO

– Jeg kan ikke si noe konkret om forhandlingene, men jeg håper begge parter er villig til å snakke sammen og finne løsninger, sier Lothe.

Steile fronter

– Er det kontakt mellom partene?

– Det kan jeg ikke si noe om. Nå er vi i en streikesituasjon og da er det opp til begge parter å finne sammen, sier Lothe.

Norsk Flygerforbund reagerer skarpt på at de blir beskyldt for å holde passasjerene som gisler.

Katinka Sporsem er generalsekretær i Norsk Flygerforbund.

– Det er NHO og SAS som tar passasjerene som gisler. At du har en arbeidsgiver som ikke kan tilby sine ansatte forutsigbare turnusordninger som gjør det mulig å kombinere jobb med familie og fritid, at de er villig til å sette passasjerene i tre land i den situasjonen, det er for oss helt uforståelig, sier generalsekretær Katinka Sporsem.

SAS ønsker en slutt på streiken så kjapt som mulig, men det er ikke er noen samtaler mellom partene, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i flyselskapet til NTB.

Krever 13 prosent mer i lønn

Dette er hovedkravene fra de streikende pilotene:

De krever en lønnsøkning på 13 prosent.

Pilotene krever større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid. Pilotene vil ha fem dager på, fire dager av for alle, ifølge DN.

NHO Luftfart sier de tilbød lønnsøkninger på nivå med norsk arbeidsliv for øvrig, men at pilotene krever økninger på et høyere nivå.

– Dette handler om å vite når du skal på jobb, hvor lenge du skal jobbe, ha forutsigbarhet i arbeidshverdagen din, sier Sporsem.

– Mange opplever utfordringer med dette, det gjelder ikke bare pilotene. Det å påtvinge arbeidstagere disse ordningene mener vi ikke er i tråd med hvordan et trygt, godt og moderne arbeidsliv fungerer i dag, sier hun.

SAS taper titalls millioner hver dag

I de tre skandinaviske landene er over 1400 piloter tatt ut i streik. Av disse er 545 fra de norske fagforeningene.

SAS innstiller 587 avganger i Skandinavia søndag. Likevel opplyser SAS til NTB at det er 292 avganger som kommer til å gå som normalt. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Lothe i NHO gjentar at passasjerene må lide for kravene til pilotene.

– Her taper selskapet svært mye penger for hver dag som går. Mange passasjerer blir holdt som gisler for de kravene som blir lagt på bordet. Da må man finne en løsning, man kan ikke la dette gå lenge, sier Lothe.

Streiken får også store økonomiske konsekvenser for SAS.

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank, som følger SAS tett, har skrevet i en analyse som NRK har fått tilgang til at flyselskapet taper mellom 60 og 80 millioner svenske kroner hver dag flyene står på bakken.

Dette har du krav på hvis du blir rammet av flystreik Ekspandér faktaboks Ta kontakt med flyselskapet for informasjon og møt opp på flyplassen.

Blir flyet innstilt har du rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

Blir flyet ditt forsinket i mer enn fem timer, har du også rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt

Du har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens du venter på flyet skal komme i lufta eller ved ombooking.

Du har som hovedregel ikke rett på erstatning, men du har alltid rett på erstatning for tapt bagasje. Kilde: Forbrukerrådet