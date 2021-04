Håp for semesterstart: – Det går riktig veg

Sidan desember i fjor har Ulaja Syeda (23) vore med å planlegge korleis fadrane best kan ønskje nye studentar velkomen til Universitetet i Oslo hausten 2021. Som det meste anna, blir neste års studiestart planlagt frå heimekontor.

– I dag er første gong eg møter dei andre fadderkoordinatorane ansikt til ansikt. Elles har det berre vore digitale møter.

Ulaja er sjølv førsteårsstudent. Ho veit godt kor vanskeleg det er å få nye vener under eit pandemiår.

Etter meir enn eitt år med digital undervisning, avlyste fritidsaktivitetar og lange dagar på ein trong hybel, vil ho no gjere sitt for at neste års studentar skal få det betre.

– Eg ser mot neste semester med håp, men eg er forsiktig med å ha forventningar. Det er jo så avhengig av koronasituasjonen.

Det går riktig veg

Men ifølgje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, er det gode sjansar for at neste semester kan likne meir på normalen. Smittesituasjonen er meir under kontroll, og vaksineringa er kome godt i gang. Etter kvart vil også studentar får tilbod om vaksine.

EIT BETRE HAUSTSEMESTER: Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad trur dei fleste studiestader vil ha meir fysisk undervisning i løpet av hausten. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette går utan tvil riktig veg. Hausten vil bli vesentleg betre enn førre haust. Så får me håpe at me kjem mest mogleg i mål til semesterstart.

Nakstad har trua på at studentane kan sjå fram til meir fysisk undervisning i løpet av hausten.

NRK har vore i kontakt med fleire studiestader i Noreg, som er godt i gang med å planlegge korleis dei kan sikre mest mogleg fysisk undervisning, dei ein framleis kan halde ein meter. Planane inneber mellom anna å gje undervisning i mindre grupper.

GÅR FORSIKTIG FRAM: Prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo, trur dei vil kunne tilby alle studentar noko fysisk undervisning neste semester, i mindre grupper. Foto: Trine Svanholm Misje / NRK

Sjølv i Oslo, som lenge har vore byen med høgst smittetrykk, vil leiinga prioritere å gje alle studentar eit tilbod om fysisk undervisning.

– Me tenker me skal kunne samle studentar i små grupper uansett. Det betyr at alle skal få kome fysisk på campus. Etter kvart vil gruppene kunne bli større, og trinn for trinn kan me gå tilbake til ein vanleg haust, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Slik planlegg dei semesterstart Ekspandér faktaboks Smittesituasjonen, kor langt ein er kome med vaksineringa og eit eventuelt vaksinepass vil vere med å avgjere korleis studiestart kan bli gjennomført.

Helsedirektoratet opplyser at det kan vere regionale skilnader i smittesituasjonen også i haust. Det betyr at nokre studiestader vil kunne opne meir enn andre ved studiestart. Truleg vil alle studiestader kunne tilby noko fysisk undervisning i løpet av hausten.

Fleire studiestader planlegg for å gje fysisk undervisning i mindre grupper allereie frå semesterstart. Smittesituasjonen og vaksinering vil avgjere kor raskt ein kan utvide desse gruppene.

Studiestadene planlegg for at det framleis blir naudsynt å halde ein meters avstand. I tillegg vil det framleis bli ein del digital undervisning.

Fadderveka kan truleg føregå på same måte som i fjor. Det betyr at dei store arrangementa blir digitale, medan studentane kan møtast i mindre grupper.

For å styrke tilbodet om fysisk undervisning, vil fleire studentar bli tilsett som læringsassistentar og mentorar for mindre grupper. Dette skal vere eit lågterskeltilbod for å gje betre oppfølging av studentane.

Studentane saknar campus

På Blindern i Oslo gleder studentane seg til meir normale tider.

– Eg gleder meg mest til å dra ut med vener og å bli kjent med alle eg studerer med, seier førsteårsstudent Polina Malinina (19).

– Ja, berre det å gå på førelesning, diskutere pensum i kollokviegrupper og berre vere student, svarar studievenninna Astrid Sophie Ulleland (19).

Dei går på same studium, men har nesten berre snakka i lag over internett. Begge har budd heime hos foreldra mesteparten av semesteret, ettersom universitetet har vore stengd i fleire periodar.

FØRSTEÅRSSTUDENTAR: Astrid Sophie Ulleland (19) og Polina Malinina (19) er blitt gode vener over zoom. Foto: Trine Svanholm Misje / NRK

Ei ny undersøking blant studentar viser svart på kvitt at det har vore tøft å vere student det siste året.

Av studentane som har valt å svare på undersøkinga, svarar heile 28.000 studentar at dei slit med alvorlege psykiske plagar.

Sju av 10 studentar har svart at dei synest den digitale undervisninga har vore dårlegare enn vanleg undervisning. Åtte av 10 studentar peikar på manglande kontakt med medstudentar som ei av dei viktigaste utfordringane.

Studentane si helse og trivselsundersøking (SHoT) Ekspandér faktaboks Studentane si helse og trivselsundersøking (SHoT) er ei nasjonal undersøking gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag for samskipnadane SiO, Sammen og Sit. 62.500 studentar har svart av totalt 181.000 spurte i tidsperioden 1. mars 2021 til 5. april 2021. Gjennomsnittsalderen på deltakarane er 23,3 år. Blant deltakarane i årets undersøking er 65,7 prosent kvinner og 33,9 prosent menn, medan 0,4 prosent oppgjev annan kjønnsidentitet. Hovudfokus for undersøkinga er helse, livskvalitet og studieprestasjon-/gjennomføring. Undersøkinga blir gjennomført kvart fjerde år, sist i 2018. Årets utgåve er ei tilleggsundersøking, med formål om å kartlegge korleis helse- og trivselssituasjonen har vore for studentane under koronapandemien. Dette er hovudfunna: Andelen studentar med det som kan karakteriserast som høgt nivå psykiske plager har auka frå nesten kvar 6. student i 2010 til nesten halvparten i 2021.

Totalt oppgjev 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plagar dei siste 12 månadane.

Ein av fem svarar at dei har skada seg sjølv med vilje. Like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eige liv, men ikkje faktisk forsøkt å gjere det.

4 prosent oppgjev å ha forsøkt å ta sitt eige liv.

Det har vore ein jamn auke av andelen som rapporterer om sjølvmordstankar sidan 2010. Frå 8 prosent i 2010, til 15 prosent i 2021.

Heile 44 prosent saknar ofte/svært ofte nokon å vere saman med, 24 prosent føler seg ofte/svært ofte utanfor, medan 37 % føler seg ofte/svært ofte isolert.

Meir enn 4 av 10 studentar vurderer den digital undervisninga som dårlegare eller mykje dårlegare samanlikna med tradisjonell undervisning.

8 av 10 studentar oppgjev manglande kontakt med medstudentar og mindre engasjerande førelesningar som dei viktigaste utfordringane. 57 prosent av studentane oppgjev at dei saknar kontakt med faglæraren.

Meir enn kvar tredje student (33 prosent) brukar meir enn 10 timar dagleg på skjermtid. Det er ein auke frå 28 prosent i 2019. I rapporten skriv FHI følgande om deltaking og representativitet: Svarprosenten (34,8 prosent) gjer at ein må ta noko atterhald når det gjeld å generalisere funna frå årets SHoT-undersøking til heile studentpopulasjonen. Bortsett frå kjønn og alder har me ikkje hatt høve til å undersøke representativiteten til det deltakande utvalet.

Ulaja Syeda er ikkje i tvil om at einsemd er blitt ein stor del av studentar sin kvardag.

– Eg trur ikkje det blir prata nok om, men eg veit at mange har det slik.

Fadderkoordinator Ulaja Syeda har håp om eit betre og meir sosialt haustsemester til neste år. Foto: Trine Svanholm Misje / NRK

Ho håpar at fadderveka vil gjere at færre kjenner på einsemd neste semester. I tillegg er det ein god moglegheit for at ho sjølv kan bli kjent med fleire.

– Det blir nesten som ein ny sjanse til å oppleve studiestartveka.