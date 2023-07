Gustav Magnar Witzøe var bare timer unna å flytte til Sveits

Det siste året har flere og flere rike nordmenn flyttet til skatteparadiset Sveits.

Gustav Magnar Witzøe er Norges rikeste. I 2021 hadde han en formue på 19,8 milliarder kroner.

Han har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at han selv ikke tenker på å flytte nedover i Europa.

– Ansvaret for å forvalte de verdiene jeg har arvet, kan veie tungt på skuldrene til tider, sier Witzøe til NRK.

I Sommer i P2 forteller han derimot at alt var klappet og klart. Han skulle forlate Norge og den lille øya Frøya utenfor Trondheim.

Leiligheten stod klar

I begynnelsen av oktober i fjor er familien Witzøe samlet i leiligheten sin i Trondheim. Både Gustav senior og junior er der, samt ektefelle og mor Oddny. To av familiens rådgivere er også til stede.

Gustav Magnar Witzøe og Gustav Witzøe utenfor barndomshjemmet på Frøya. Foto: Privat

Gustav Magnar ser på moren at hun mener det de skal til å gjøre, ikke er det rette.

Om under 12 timer skal nemlig Norges rikeste mann sette seg på et fly fra Trondheim til Sveits. Ifølge Witzøe står leiligheten i Lugano allerede klar. Alt av papirer er i orden.

– Alt var klart. Alt virket riktig. Jeg ble igjen fortalt at det var riktig for alle virksomhetene vi eier. Men at det selvsagt var opp til meg.

Ifølge Gustav Magnar Witzøe stod en leilighet i Lugano klar til ham. Det er her blant annet Kjell Inge Røkke har bosatt seg. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Witzøe forteller at det eksisterer et Excel-ark som viser hvor mange millioner han kunne spart hvis han flyttet til Sveits. Millioner som kunne gått til investeringer, heller enn til økt skatt.

– Derfor sa alle at jeg burde flytte. Til Sveits, altså. Og det faderlig fort. Det skulle skje før statsbudsjettet ble lagt frem, forteller Witzøe.

Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober, og familierådet fant sted samme uke. De hadde altså bare noen dager på å bestemme seg.

Betaler gjerne skatt

Familien Witzøe har tjent milliardene sine gjennom lakseselskapet Salmar. Første kvartal i år tjente selskapet nesten 1,9 milliarder kroner.

Gustav Magnar er helt innforstått med, og enig i, at han skal betale mye skatt.

– Jeg er ingen politisk debattant. Men jeg er norsk, og som nordmenn flest mener jeg det er rett og rimelig at den som har mye skal bidra mest.

Familien Witzøe har gjort det stort på lakseoppdrett gjennom selskapet Salmar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men Salmar og de andre i oppdrettsbransjen har også opplevd det siste året som tøft. I fjor høst var Salmar nære ved å permittere mange av de ansatte. De fryktet konsekvensene av regjeringens nye grunnrenteskatt.

– Det er forskjell på meg som privatperson og eier. Skattelegging av privat forbruk kunne fint vært høyere. Det viktige er bare å finne en balense som ikke setter bedriftene og arbeidsplasser i fare.

For de rikeste kan også formuesskatten svi. Og det er først og fremst denne som har gjort at mange nordmenn har flyttet til Sveits.

Tro mot seg selv

Men for Gustav Magnar Witzøe var det ikke pengene som var det viktigste da han bestemte seg for å skrote flytteplanene.

Det handlet heller ikke om å føle på en plikt til å bli i Norge.

– For meg handlet det om å være tro mot meg selv, sier han.

Avgjørelsen ble tatt etter en lang samtale med de nærmeste vennene i kjelleren på Britannia hotell i Trondheim. Kompisen Fredrik tegnet opp Maslows behovspyramide.

– Når de mest grunnleggende behovene er dekket, og man er trygg, handler det om folkene man har rundt seg. Venner og familie. Det har alltid vært viktigst for meg. Å bruke tid på dem, forteller Witzøe.

Hjemstedet Frøya er viktig for Gusta Magnar Witzøe. Foto: Linda Bjørgan

Det var da han skjønte hvor mange dager han måtte være i Sveits, og hvor få dager han kunne være i Norge, at det endelige valget falt.

Så dro han hjem og fortalte nyheten til foreldrene.

– Jeg flytter ikke til Sveits, sa jeg. Begge lyste opp. De var lettet.

Ikke hugget i stein

Gustav Witzøe, far til Gustav Magnar, ønsker ikke å kommentere prosessen med å forberede flytting til Sveits.

– Den foreløpige konklusjon er å bli boende, selv om arbeidskapitalen til selskapene vi er medeiere i og industriene i Norge hver dag tappes for over en million kroner i skatt på grunn av norsk bosted, noe de hadde sluppet hvis eierne for eksempel hadde bodd i Sverige eller Danmark, sier han til NRK.

Gustav Witzøe vil ikke si hvor langt de var kommet i prosessen med å flytte til Sveits. Foto: Rune PetterNess

Samtidig sier Gustav Magnar Witzøe at ingen valg er hugget i stein – i alle fall ikke hans.

– Og skjer det noe som gjør at jeg som ansvarlig eier blir tvunget til å veie nye hensyn opp mot egne behov, blir det nye runder i familieråd med rådgivere ved bordet.

