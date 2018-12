Fysisk aktive tenker raskere og sover bedre

Du trenger ikke allerede å ha kommet i form for å ha helseeffekt av trening eller mosjon. Også en helt utrent vil få målbare effekter av sin aller første treningsøkt. Det skriver det amerikanske helsedepartementet i sine nyeste råd for fysisk aktivitet, Physical Activity Guidelines for Americans.

En skitur kan gi både raskere pust og høyere puls. Foto: Nina Didriksen / NRK

Tenker raskere og sover bedre

En enkelt dose med aktivitet i for eksempel en halv time senker blodtrykket, bedrer insulinfølsomheten (motvirker diabetes), reduserer angst og gir bedre søvn. Og ikke minst: Det bedrer flere kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse, evnen til å bruke innlært kunnskap og til å ta avgjørelser.

– Fysisk aktivitet øker blodomløpet og gir hjernen mer oksygen. Dermed tenker vi litt raskere, sier professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Man tenker litt raskere etter en treningsøkt, sier Ulf Ekelund, professor ved Norges idrettshøgskole.

Han er internasjonalt anerkjent forsker på helseeffektene av fysisk aktivitet.

Ekelund sier at denne typen undersøkelser gjøres ved at testpersonene skal løse oppgaver på en datamaskin. Det ser altså ut til å gå litt kjappere i hodet på dem som har vært fysisk aktive like før enn på dem som ikke har det.

Skogstur. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Jeg tror det henger sammen med at blodsirkulasjonen øker i hele kroppen. Og når hjernen får mer blod og oksygen, så tenker vi kanskje litt raskere, sier Ekelund til NRK.

Han understreker likevel at vi ikke bør trekke akkurat dette poenget for langt.

– Vi vet tross alt mye mer om hvordan fysisk aktivitet kan forebygge fysiske lidelser, sier Ekelund.

Men det amerikanske helsedepartementet understreker at helseeffektene som oppstår med én økt med fysisk aktivitet, blir flere og større hvis du regelmessig er fysisk aktiv.

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler minst 75 minutter i uka med trening med høy intensitet, som løping. Men enda mer trening gir enda større helsegevinst. Foto: Hanna Førland / NRK

Anbefalinger

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler voksne hver uke å være fysisk aktive i minst to og en halv time med moderat intensitet (raskere pust, for eksempel å gå i raskt tempo), eller i minst én time og 15 minutter med høy intensitet (høy puls, for eksempel løping). I tillegg anbefales styrketrening to ganger i uka. Eldre bør i tillegg trene balansen.

I tillegg til styrke og kondis, bør eldre trene balanse. Her trener eldre på Nøtterøy. Foto: Henrik Bøe / NRK

Barn bør være fysisk aktive i minst én time hver dag. Rådene er ganske like Helsedirektoratets anbefalinger.

Alt hjelper

Fysisk aktivitet også ut over fem timer i uka gir enda større helsegevinst, fastslår de amerikanske fagfolkene. De går samtidig bort fra tidligere råd om at du må være fysisk aktiv i bolker på minst ti minutter om gangen for å få effekt.

– All aktivitet er bra. Så å ta trappen i stedet for heisen i et minutt eller to, har også en positiv effekt., sier Ulf Ekelund.

All aktivitet er bra, sier amerikanske helsemyndigheter. Hvis du kan gå eller sykle til jobben får du helsegevinster på kjøpet. Foto: Anette Torjusen / NRK

Motvirker flere typer kreft

I den forrige amerikanske anbefalingen, het det at regelmessig fysisk aktivitet forebygger brystkreft og kreft i tykktarm og endetarm. I årets utgave har de plusset på kreft i blære, slimhinnen i livmorhulen, spiserør, nyre, lunge og mage på lista over sykdommer du kan bidra til å forebygge ved å være fysisk aktiv.

Voksne bør trene store muskelgrupper styrke to ganger i uka. Her driver Eirik Skarpsno (t.v.) og Reidar Olsen styrketrening på Skipper Worse i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

I Norge er de fleste voksne mindre fysisk aktive enn anbefalt.

– Når folk svarer på undersøkelser, sier 70 prosent at de er fysisk aktive i minst en halvtime om dagen. Men når vi måler med aktivitetsmåler, viser det seg at bare 30 prosent er det, sier Ulf Ekelund.