Frykter «stille» superspredere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Første vaksinedose beskytter mot alvorlig sykdom, men man kan bli smittet med korona og få lette eller ingen symptomer.

Da er risikoen at de som blir koronasmittede ikke tester seg og heller lever som normalt – selv om de fortsatt kan være smitteførende.

Det kan resultere i såkalte stille superspredere, sier assisterende direktør i FHI Geir Bukholm.

– Og det er én av grunnene til at vi nå ønsker å intensivere arbeidet med å få vaksinert alle med to doser.

Assisterende direktør i FHI Geir Bukholm. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal sette én million doser

Helsemyndighetene mener samfunnet tåler vesentlig mer smitte nå enn tidligere.

Likevel er de urolige for at unge, uvaksinerte også kan bli syke.

– Det er fortsatt noen uker igjen til alle som blir tilbudt vaksiner har blitt vaksinert. Det er en stor ulempe da om mange skulle bli syke, få sykefravær og om vi da får flere sykehusinnleggelser fordi vi ikke klarer å holde dette nede fram til vi kommer dit, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommende uke skal det settes over 1.000.000 vaksinedoser i Norge. De fleste dosene skal brukes på å fullvaksinere folk.

– Det kommer til å være hovedfokuset nå. Det sendes ut enorme mengder vaksinedoser, over en million i uke 34 og ganske mange også uka etter, sier Bukholm.

Men faren for at fullvaksinerte sprer smitten videre er foreløpig svært lav, ifølge helsemyndighetene.

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen ved Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther / UiO

Immunolog ikke bekymret

Immunolog og vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier det er lite bevis for at de stille supersprederne hatt en stor betydning under pandemien.

– Man har diskutert dem fra tid til annen, og det er klart at det er en teoretisk mulighet. Spesielt med de nye virusvariantene vi har nå, som smitter lettere fra person til person, sier hun.

Men Grødeland sier det nok hovedsakelig vil være personer med symptomer som smitter andre.

– Det sagt, så er det likevel veldig viktig at folk får tatt sin andre dose med vaksine så snart som mulig. Denne øker beskyttelsen betydelig for enkeltindividet, og er spesielt viktig for å også redusere potensialet for smittespredning i samfunnet.

Immunologen er i alle fall ikke bekymret over «stille supersprederne».

– Nei, for det er en såpass stor andel av befolkningen som nå faktisk er vaksinert. Vi må huske på at det ikke er smitten i seg selv vi er bekymret for, men sykdom som er det største problemet. Spesielt hvis den blir alvorlig, sier Grødeland.