Frp-kollega om Amundsen-utspill: – Forkastelig 

– Hvis han mener at innvandrere ikke bør få like mange barn som sånne som meg og han, da synes jeg det er forkastelig, sier Roy Steffensen.

Fikk motbør

Stortingsrepresentanten fra Frp er ikke alene om å reagere på uttalelsene tidligere justisminister Per-Willy Amundsen kom med til TV2 torsdag. Der håpet han på gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kutt i barnetrygden etter barn nummer tre, for få ned antallet fødsler blant innvandrere med mange barn.

Når de som har høyest fertilitet er ikke-vestlige innvandrere, altså at de har langt mer barneproduksjon enn det etniske nordmenn har, da må man tilpasse barnetrygden deretter. Per-Willy Amundsen / TV2, 10.01.18

I intervjuet deler Amundsen statsminister Erna Solbergs bekymring over at det fødes for få barn i Norge, men sier at «løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes».

Allerede fredag slo Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, fast at forslaget ikke var Frps politikk. KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold mente forslaget «minnet om rasepolitikk», mens flere Høyre-folk sa det var uakseptabelt å bruke etnisitet som begrunnelse for å gjøre noe med velferdsordningene.

– En forferdelig begrunnelse

Og det er nettopp begrunnelsen bak forslaget som også får en rekke Frp-politikere på Stortinget til å reagere.

– Jeg har liten sans for begrunnelsen hans, for det lager et skille mellom folk. Er du først kommet til Norge, og har lovlig opphold, da skal du behandles på lik linje med alle andre, sier Erlend Wiborg.

Hvem kan få barnetrygd? Ekspandér faktaboks Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Hvis du er statsborger i et EU/ EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder.

Ordinær barnetrygd opphører hvis barnet flytter til utlandet. Du kan likevel få barnetrygd hvis barnet ditt oppholder seg i et annet EU/EØS-land enn Norge.

Kilde: Nav

Stortingsrepresentanten fra Østfold sier han er veldig for en strengere innvandringspolitikk, men at politikerne da bør bruke andre virkemidler.

– Jeg er også veldig åpen for å diskutere barnetrygden, men den begrunnelsen han bruker her liker jeg ikke i det hele tatt.

Også Roy Steffensen, som sitter på Stortinget for Rogaland, sier han er åpen for å gjøre endringer i barnetrygden «slik at den går til dem som trenger den mest». Men for han blir det helt feil at målet skal være at én gruppe i samfunnet skal få færre barn enn det de gjør i dag.

– Jeg deler problembeskrivelsen, og har selv tatt til orde for å fjerne kontantstøtten for å få flere innvandrerbarn i barnehage og flere minoritetskvinner i jobb. Men fødselsraten i seg selv er ikke viktig. Det som er viktig er at flere kommer i arbeid.

– Hva synes du om at han delvis begrunner forslaget med at den «etnisk norske befolkningen vedlikeholdes»?

– Jeg synes det er en forferdelig begrunnelse. Men jeg håper han får muligheten til å forklare hva han mener, enten i offentligheten eller i vår stortingsgruppe. Men om han mener at barn av meg er mer ønsket enn barn av vår Frp-kollega Himanshu Gulati, så er det en tankegang jeg tar sterkt avstand fra, sier Steffensen.

Gulati forsvarer Amundsen

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati tolker ikke uttalelsene fra Amundsen på samme måte som Steffensen. Han sier han ikke har tatt stilling til selve forslaget, men tar samtidig Amundsen i forsvar.

– Det må ikke være tabu å diskutere demografiendringer, sier han til NRK.

Gulati viser til at flere vil skrote kontantstøtten fordi de mener den står i veien for integreringen. Han ser ingen prinsipielle forskjeller på det argumentet, og Amundsens utspill.

– Mener du noen grupper bør oppfordres til lå få flere barn, mens andre bør oppfordres til å få færre?

– Det er ikke det det handler om. Vi skal ikke legge oss opp i enkeltindividers valg, men vi må se på hvordan ordningene vi har påvirker integreringen og den demografiske sammensetningen i befolkningen, sier Gulati og legger til:

– Det er store forskjeller på bydeler i Oslo med høy innvandrerandel, og bydeler med lavere innvandrerandel. Å late som noe annet er å stikke hodet i sanden.

Mener Amundsen går for langt

Sivert Bjørnstad, Frps stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, er uenig i at kritikken mot Amundsen kommer fordi det er tabubelagt å diskutere demografiske endringer.

– Jeg mener også at det er noe vi må diskutere, men jeg er ikke med på å skille mellom hvem som skal få barn og at det er bedre at etnisk norske får barn enn at innvandrere får barn, sier Frp-politikeren.

Familiepolitisk talsperson i Frp, Silje Hjemdal, skriver i en SMS til NRK at «for Frp har det alltid vært et prinsipp at det skal være like regler for alle, og vi skal ikke lage forskjellige regler basert på etnisitet».

Samtidig mener hun partiet må tørre å ta debatten om å kutte barnetrygd etter barn nummer tre dersom dagens ordning hindrer integreringen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Amundsen, men stortingsrepresentanten fra Frp har ikke tatt telefonen eller svart på våre tekstmeldinger. Det har heller ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Frp-leder Siv Jensen.