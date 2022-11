Fortum solgte fastpris til 5,72 kroner – lar kundene gå ut av avtalen

«Påminnelse – har du glemt å fryse strømprisen?»

Slik startet mailen Fortum sendte ut til kunder 21. oktober. De ville tilby kundene fastpris til 5,72 kroner for november og desember.

Da hadde strømprisen allerede falt kraftig fra toppnivået i høst.

Rundt denne tiden kunne selskapet selv kjøpe inn strøm i markedet for november til 2,60 kroner og 3,20 kroner for desember, ifølge strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue. Tallene gjelder før merverdiavgift i Sør-Norge.

Kan tjene tusenvis i måneden på hver kunde

Legger man da til merverdiavgiften for dette, vil prisen være 3,70 kroner i snitt i innkjøpspris.

Lilleholt har regnet ut at fortjenesten på fastprisen må ha vært rundt 2 kroner per kunde hvis strømmen ble forhåndsinnkjøpt da.

Tor Reier Lilleholt er strømanalytiker i Volue. Foto: Sondre Steen Holvik

– Det er faktisk 55 prosent påslag. Det er helt vanvittig. Dette er et ganske ekstremt påslag. Men vi ser jo at disse prisene svinger enormt for tiden, utbryter han på telefon mens han ser på regnestykket.

Fortjenesten på en kunde som bruker 1500 kilowattimer i måneden, gjør at selskapet drar inn 3000 kroner, gitt regnestykket.

NRK har stilt spørsmål om avtalen til kommunikasjonssjef Kristian Myrseth i Fortum.

– Hvordan vil dere kommentere den store fortjenesten?

– Prisfrys-tjenesten har ingen margin på strømforbruket, kun på fastleddet. Kjøp av fremtidskontrakter er en kompleks prosess som går over tid og som inkluderer flere faktorer enn systempris, i tillegg må merverdiavgift regnes inn i prisen, sier han.

Lilleholt har tatt høyde for merverdiavgiften i regnestykket.

Lar kundene gå ut av avtalen

NRK har snakket med en Fortum-kunde som slo til på tilbudet, og lurer på om han kan komme seg ut av fastprisen. Han får foreløpig heller ikke strømstøtte på prisen fordi spotprisen er for lav.

I mailen han fikk, sto det ingenting om angrefrist. Torsdag trakk Los en avtale fordi kundene ikke fikk tydelig nok beskjed om angrefristen, slik angrerettloven pålegger selskaper.

Nå følger også Fortum etter.

– Prisfrys-kunder har 14 dagers angrerett ved kjøp av tjenesten. Nå står vi i en ekstraordinær situasjon, og vi har full forståelse for at kunder kan ønske seg ut av gjeldende fryseperiode, sier Myrseth til NRK, og fortsetter:

– I lys av den ekstraordinære situasjonen vi nå står i så har vi valgt å fjerne kravet om at kunden må kjøpe seg ut av gjeldende fryseperiode, sier han.

– Det vil i så fall ikke være mulig å gå tilbake igjen dersom prisene skulle stige. Siden det har vist seg å være vanskelig å spå prisutviklingen, vil vi være forsiktige med å anbefale hva som er best å gjøre. Det må hver enkelt vurdere selv.