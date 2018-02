Fortsatt mulig med billigere strømregning i sprengkulda

En kuldebølge har truffet Norge og Europa, og vi bruker strøm som aldri før.

Nordmenn ønsker ofte å ha sommertemperaturer innendørs, noe som gjør strømregningene dyrere, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

– Måten vi ønsker innevarme på er i dag forskjellig fra for 30 år siden. De ekstra to til tre gradene koster deg penger, fortsetter Flakne.

Hva er rådene?

Det er enkle råd som kan gjøre strømregninga billigere.

Det første rådet er å være bevisst på hvor varmt man har det innendørs.

– Vær bevisst på temperaturen slik at du ikke har det for varmt. Der er det du selv som er både jury, aktor og forsvarer, sier kommunikasjonssjefen i Enova.

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova. Foto: LASSE BERRE

– Hvis du har anledning kan du sette inn en automatisk strømmåler, så du styrer temperaturen slik at hvis huset er tomt på dagtid, kan du senke temperaturen, legger han til.

I utgangspunktet skal temperaturen innendørs være et sted mellom 21–23 grader, men det er store variabler. Enkelte hus trekker litt og tar inn mer kulde, sier Flakne.

Det andre rådet er å isolere godt, for eksempel med tettingslister i dører og vinduer.

Som råd nummer tre kan man la være å lufte hjemmet i flere timer, for den kalde lufta setter seg i veggene. Det kan være smartere å heller lufte godt i to til tre minutter.

Det siste rådet er å passe på bruken av varmt vann. Varmt vann koster penger, og gjør strømregninga dyrere. Det kan derfor være lurt og ta seg en kortere dusj.

Les også: Derfor kjennes det enda kaldere med kulde og vind

Skader i kulda

Nå som det er sprengkulde flere steder i landet, kan det oppstå skader i hus og hjem.

De første frostskadene med sprengte vannrør er allerede meldt inn, skriver If skadeforsikring i en pressemelding på sine sider.

Derfor har de åpnet et frosttelefon slik at kunder kan ringe inn å få hjelp av eksperter. Målet er at flest mulig skal unngå skader som følge av frost.

– Her er det bare å ta kontakt og ikke vente for lenge. Enkle tiltak kan forhindre store og dramatiske skader. Vi erstatter jo de fleste skadene, men erfaringen vår er at alle helst skulle unngått bryderiet som følger med skadene, sier informasjonsdirektør Jon Berg i pressemeldingen.