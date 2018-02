Derfor kjennes det enda kaldere med kulde og vind

– Vind fører til at kroppen avkjøles raskere. Går du med ullgenser på en vindstille dag, går det gjerne helt fint, men blåser det, trenger vinden rett gjennom, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Selv om kalenderen snart viser mars, ser vinterkulden ennå ikke ut til å slippe taket i Norge. Noen dager, som i dag, kan fort føles enda kaldere enn det termostaten viser.

– I dag blåser det kraftig fra nordøst flere steder. I Oslo er det for eksempel åtte kuldegrader med vindstyrke på syv meter i sekundet. Da blir følt temperatur -19 grader, forklarer Gislefoss.

«Vindavkjølingsindeks» gir svaret

Gislefoss understreker at det er viktig å skille mellom følt og målt temperatur.

For å forklare følt temperatur, viser statsmeteorologen til en egen «vindavkjølingsindeks».

– Følt temperatur, eller effektiv temperatur, er hvor kaldt du føler det er når du går ut. På vinteren vil denne alltid være lavere enn den målte temperaturen. Vinden gjør den følte temperaturen enda lavere, sier Gislefoss.

Indeksen tar hensyn til vindhastigheten målt i kilometer i timen i ti meters høyde.

VINDAVKJØLINGSINDEKS: For spesielt interesserte er det også en egen ligning som forklarer førtemperaturen. Den ser slik ut: W = 13,12+0,6215 T-11,37V0,16+0,3965T*V0,16 Foto: YR.NO

– I går var det målt mye lavere temperaturer, men dagen i dag føles nok kaldere mange steder, på grunn av bidraget fra vinden. Retningen nordøst som er i Oslo nå føles veldig sur. Vinden kommer fra Marka og er en kald vind du får rett i fleisen, sier Gislefoss.

Men selv om det kan føles surt og kaldt, har også den bitende vinden sine fordeler.

– Når det er vind blir det jo lite luftforurensning. Luften er i bevegelse og blir byttet ut. Når det er mye luftforurensning er det som regel lite vind, forklarer han.

Mindre vind og mer kulde

En kaldfront fra Sibir, som også kalles for «beistet fra øst», er med på å opprettholde vinterkulden i Norge.

BLIR KALDT: Kristian Gislefoss er statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, og kan fortelle at kulden ikke vil slippe taket i dagene fremover. Foto: Bård Gudim

– Det er et høytrykk som ligger over Nord-Sverige som er skyld i kulden. Det er frakt av kaldt luft fra øst og nordøst, forklarer Gislefoss.

Det meste tyder også på at kulden vil fortsette i dagene og uken som kommer.

– Vinden vil nok avta. Allerede i morgen blir det mindre vind, men så langt jeg kan se vil det fortsette å være kaldt i hele landet. Vil man ha plussgrader må man til Svalbard, sier Gislefoss.

De kaldeste stedene i landet i dag er Østfold, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland.

Her advarer statsmeteorologen mot at det er fare for moderat ising på grunn av sjøsprøyt og mye vind.

– Det er fare for ising på fartøyer. Langs Skagerrak-kysten og på Rogalandskysten bør man være obs. Det blåser mye og det blir bølger som treffer metallet på båten, og disse fryser med én gang, forklarer Gislefoss.