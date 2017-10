Forskere med brannfakkel: Kritiske til mye utetid for de minste i barnehagen

– Mere fart, mere fart, ellers så får du melkebart!

Aurora (3), Isalill (4), og Yonas (3) husker frem og tilbake på den store husken i Strekkoden barnehage, midt imellom høyblokkene ved Barcode i Oslo.

De er mye ute, slik barnehagebarna i Norge er – sammenlignet med barn i andre land. Undersøkelsen viser at over halvparten av barna under tre år, i snitt er ute imellom 60 og 90 minutter hver dag på vinterstid.

I dag presenteres for første gang forskning om hva barna under tre får igjen, for all utetiden i barnehagen.

Svaret er en aldri så liten brannfakkel: Forskerne stiller spørsmål ved om de minste kun er ute for å være ute og mener de får lite igjen for uteleken.

– Vi ønsker oss mer faglig pedagogisk arbeid i utetiden. Vi mener det er tendens til tilsyn av barna, i stedet for å motivere til bevegelse, sier førstelektor ved institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Karen Marie Eid Kaarby.

Hun understreker at hun snakker om barna under to år og på vinterstid.

Mer bevegelse

Kaarby har blant annet gjennomgått videoer fra 40 barnehager. I tillegg er det sendt ut spørreskjemaer og gjort observasjoner i flere hundre barnehager.

– De sitter mye i sandkassa, og de er mye på huska. Det står en voksen og dytter huska, eller det sitter en voksen i sandkassa og lager «sandkaker», sier Kaarby.

Hun er én av forskerne bak prosjektet «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» hvor forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med UiS, UiT og NTNU har undersøkt kvaliteten i barnehagen.

I går fortalte NRK at kvaliteten i norske barnehager ikke er god nok.

Fakta om undersøkelsen Ekspandér faktaboks «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med UiS, UiT og NTNU

Prosjektet har også et tett samarbeid med GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge.

De første resultatene fra hele prosjektet presenteres på konferansen «Blikk for barn – et tilbakeblikk» 10. og 11. oktober 2017.

Det er gjennomført observasjonsundersøkelser blant 206 barnegrupper bestående av barn under tre år landet rundt.

Forskerne har også gjennomført spørreundersøkelser blant foreldre, pedagogiske ledere og barnehageledere.

En rekke kvalitative studier inngår også i prosjektet.

Det er ennå ikke publisert resultater, men arbeidet vil til slutt ende opp i en eller flere faglige publikasjoner.

De fleste barnehagene, cirka 78 prosent, har en middels kvalitet, mens cirka 9 prosent god kvalitet og 13 prosent havner i det nedre området.

– Burde barna heller vært inne?

– Om vinteren har disse barna så mye klær på seg at klærne er bevegelseshemmende. Da kan man stille spørsmål ved om barn behøver å være så mye ute, sier Kaarby.

– Oppleve all slags vær

Pedagogisk leder i Strekkoden barnehage, Kathrine Skjevling, er dypt uenig med forskerne:

– Uansett alder så mener jeg at barna skal ut å oppleve all slags vær. Det er mye læring i det.

Hun erkjenner at det kan være en utfordring for ettåringene, som kanskje krabber eller stabber rundt på vintertid, men hun mener det kommer an på hvordan de ansatte bruker tiden ute med barna.

Planen til vinteren er å fortsette med utetid, også for de minste.

– Man må kanskje se litt an blant de minste når det blir kuldegrader. Men det er sjelden det er så kaldt at man ikke kan være ute en liten tur, sier Skjevling.