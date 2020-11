Ettermiddagens forhandlingsmøte begynte klokken 17:00, og var ferdig etter knappe 10 minutter. Da hadde et intetanende Frp fått beskjed om at regjeringspartiene ønsket å avslutte forhandlingene på Stortinget og heller løfte dem opp ett nivå. Dette for å få bedre progresjon i forhandlingene.

– Nå er det noen spørsmål i forhandlingene som gjenstår som regjeringspartiene har varslet Frp om at må tas på partiledernivå slik at forhandlingene fortsetter der, sa Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur på vei ut av møtet.

Han ville ikke gå inn på hvilke spørsmål dette dreier seg om.

– Men vi er samstemte om beslutningen, sier Kapur.

Dette er smertepunktene

Etter det NRK kjenner til er dette sakene der det er for stor avstand til at forhandlingene kunne fortsette på komiténivå:

Grensehandel.

Kvoteflyktninger.

Samferdsel.

Bilavgifter.

Pensjon.

Antall kvoteflyktninger er en av sakene der det er størst avstand. Her har KrF forholdt seg bokstavelig til Granavolden-plattformen.

Den slår fast at Norge skal videreføre antall kvoteflyktninger fra 2018. Det betyr at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger i året.

Frp har sagt klart og tydelig at de ikke lenger forholder seg til Granavolden-plattformen. De mener også at 3.000 kvoteflyktninger er altfor høyt og at det ikke vil være hverken realistisk eller praktisk mulig å hente så mange kvoteflyktninger neste år.

Frp: – Helt greit for oss

Finanspolitisk talsperson i Frp bekrefter at ønsket om å løfte forhandlingene kom fra regjeringspartiene.

– Det er helt greit for oss. Det er slik at man ikke er enig om noe før man er enige om alt i forhandlinger, men vi har kommet et stykke på vei, sier Listhaug.

Hun sier det allerede ligger mange gode gjennomslag for Frp i potten, men ikke nok til at man har klart å komme til enighet. Listhaug sa også at forhandlingsdelegasjonen har fått marsjordre fra eget landsmøte om at bompengebelastningen skal ned, satse videre på vei og sikre pensjonistene økt kjøpekraft.

– Vi kom ikke i mål fordi det ikke er lagt nok på bordet. Vi må ha mer, sier Listhaug.