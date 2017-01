Foreleser vil heller ha tid enn individuell belønning

Regjeringens stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning flytter oppmerksomheten fra forskning til undervisning. Et av forslagene er at høyskoler og universiteter skal få på plass et meritteringssystem, altså et system for å belønne forelsere.

Regjeringen får ros for å sende et godt signal, og mindre ros for hvordan belønningen skal fungere i praksis.

"Norges beste underviser" Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo mener belønning til den enkelte underviser ikke er løsningen. Han vil heller at alle skal få mer tid og ressurser til å planlegge god undervisning.

– Grunnprinsippet om å løfte frem god undervisning er kjempebra, men måten å drive frem god undervisning er ikke gjennom et konkurranseorientert målbart system og individuelt baserte gulrøtter. De beste kan ikke alltid telles. Gi forelesere heller tid, ressurser, og den alvor og entusiasme undervisningen fortjener, sier han til NRK.

God undervisning blir ikke til ved å få ekstra lønn for å være en sprek type Øivind Bratberg, foreleser ved UiO

– Det skal bli like gjevt å undervise som å forske, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier hensikten er at undervisning skal vurderes på samme måte som forskning og at det ikke er et målbart system.

– Det er ikke slik at undervisere først viser gode resultater og så får de penger, sier han.

– Regjeringen overlater ansvaret til andre

Men regjeringen får også kritikk fra Forskerforbundet som sier at økt studiekvalitet får man først og fremst ved å gi foreleserne tid og resurser til å planlegge undervisning på nye innovative måter.

I dag opplever de faglige ansatte både stort tidspress og et politisk krysspress. Petter Aaslestad, Forskerforbundets leder

– Politikerne forventer at forskerne skaffer flere forskningsmidler og publiserer mer, samtidig som de samme politikerne forventer at de følger opp studentene bedre. Denne meldingen klarer ikke å svare på dette problemet. Her har utdanningskomiteen på Stortinget en viktig jobb foran seg, sier Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad.

Han mener regjeringen også driver med ansvarsfraskrivelse når så mange av tiltakene starter med regjeringens forventninger til utdanningsinstitusjonene.

– Stortingsmeldingen er en oppramsing av hva regjeringen forventer utdanningsinstitusjonene skal gjøre, men regjeringen overlater ansvaret til andre, sier Aaslestad.

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Her ved leder Petter Aaslestad. Foto: Erik Norrud

Kunnskapsministeren er helt uenig.

– Regjeringen underviser ikke norske studenter. Det er det høyskoler og universiteter som gjør. Så hvis vi ikke skal detaljstyre mer må de heve kvaliteten på undervisningen selv, sier Isaksen til NRK.

