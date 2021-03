Resistente bakterier, såkalte superbakterier, er en av de største globale helsetruslene vi har. I fattige land er disse bakteriene et ekstra stort problem.

I en internasjonal studie, publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, overvåket forskere en gruppe europeiske reisende som besøkte Laos i Sørøst-Asia i tre uker. I denne delen av verden er nesten alle mennesker bærere av superbakterier hele tiden.

Du kan bære resistente bakterier i tarmen uten å bli syk selv. Mange av dem er normale tarmbakterier som har utviklet et resistensgen. Når disse bakteriene gir resistensgenene videre til sykdomsfremkallende bakterier, kan det bli farlig. Da virker ikke de vanlige antibiotikaene lenger.

Superspredere

Det viktigste funnet forskerne gjorde i studien, var at personer som reiser mye står for en betydelig større del av spredningen av superbakterier (ESBL) enn tidligere antatt.

Reisende på flyplassen i Phuket i Thailand. Foto: AFP

De som var med i prosjektet leverte avføringsprøver og fylte ut et spørreskjema hver dag under hele oppholdet. I tidligere studier har reisende bare blitt undersøkt før og etter reisen.

Forskerne fant blant annet:

De reisende tok opp flere ulike resistente bakterier i tarmen som de tar med seg videre

Samtlige deltakere hadde spor av flere ulike resistente bakterier i kroppen i løpet av perioden.

Hos en tredjedel av deltakerne i studien ble det funnet bakterier som er resistente mot en av den aller kraftigste antibiotikaen vi har, Carbapenem antibiotika. Den representerer som oftest det siste håpet man har for å kurere infeksjoner fra superbakterier.

– Det nye med vår studie er at vi for første gang har studert dynamikken i hvordan bakteriene koloniserer seg hos en vert, og at en veldig heterogen gruppe av superbakterier finnes i miljøer som i Laos. Det er stor forskjell til for eksempel Norge, der vi bare finner noen få kloner av superbakterier i hele landet.

Det sier Jukka Corander, professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo

Vanskelig å unngå smitte

– Betyr det at de reisende kan ta med seg hjem flere typer superbakterier som vi før ikke har hatt i Norge?

– Ja, det er fullt mulig. Man screener jo ikke folk når de kommer tilbake, så de kan spre disse bakteriene videre, sier Corander.

Jukka Corander, professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo Foto: UiO

Han fortsetter at den vanligste smitten er fra toalett, dusj, kjøkken og lignende steder.

– Disse bakteriene kan leve på overflater i flere dager, sånn at de smitter videre.

Noen personer kan bli bærere av superbakterier permanent. Men for de fleste forsvinner de ganske raskt.

– Men bakteriene kan leve opp til et år i tarmen etter at man har kommet hjem fra reisen, sier Corander.

Enterokokker, en type bakterier som er resistente mot mange typer antibiotika. Foto: CDC.GOV

Han tror ikke det er mulig å unngå smitte når man reiser til de regionene som har lokale varianter av bakterier.

Corander advarer mot å bruke antibiotika på reisen.

– Hvis man tar antibiotika under reisen, vil det egentlig gjøre saken verre, siden mengden av resistente bakteriene da øker betydelig sin andel i tarmen. Det gjør at du som bærer kan smitte mer, sier professor Jukka Corander.

Stadig flere land utsatt

I tillegg til landene i Sør-Øst-Asia, er problemet voksende i Afrika, Kina og Sør-Amerika. Ifølge FHI har forekomsten av resistente bakterier også økt kraftig i land sør og øst i Europa.

Turister som reiser i disse områdene tar med seg bakteriene, som før bare fantes i et område, over til andre steder. Slik sprer disse bakteriene seg stadig videre.

Savner informasjon

Gunnar Garfors er journalist og reiseekspert, og vært to ganger i alle land i verden. Han etterlyser mer informasjon om dette problemet.

– Vi lever i en globalisert verden. Vi reiser stadig mer, både i arbeid og på ferie. Og mange reiser langt.

Gunnar Garfors, journalist og reiseekspert har reist jorda rundt to ganger. Foto: Privat

Garfors sier han aldri har fått informasjon om at han kan ta med seg superbakterier hjem.

– Jeg har alltid vært veldig oppmerksom på at det gjelder å unngå sykehusinnleggelser når jeg er på tur på grunn av smittefare og diverse bakterier. Men jeg har ikke tenkt på at jeg kan spre eventuelle bakterier når jeg reiser videre fra et område til et annet.

Han tror ikke at folk som skal ut å reise går ikke inn på FHIs sider for å få informasjon.

– Her må fastlegene og eventuelt Reiseklinikken på banen. Det burde vært obligatorisk å informere om faren for at du kan spre bakterier når du reiser, samtidig som du får sprøytene som beskytter deg mot sykdommene som er i landene du skal reise til. Denne kunnskapen er det viktig å få ut.

Garfors tror ikke folk kommer til å slutte å reise.

– Derfor må man kommunisere denne risikoen på en ordentlig måte, så de reisende kan ta så mange forholdsregler som mulig for å prøve å unngå å spre bakterier.

Smitteforebygging

FHI kommer med flere råd til de som skal ut å reise. De skriver blant annet at det er særlig viktig å ta alle vaksiner som er aktuelle for de områdene du skal reise til, så du reduserer sjansen for å bli syk.

Risikoen for bli smittet av resistente bakterier er størst hvis du blir innlagt på sykehus.

FHI advarer også mot all helsebehandling i utlandet, dersom det er mulig å få utført behandlingen i Norge. Dette gjelder også tannbehandling.

FHI sier at medisinsk behandling og tannbehandling som kan gjøres i Norge, bør gjøres her. Foto: Rainer Prang / Norsk Tannvern

Siden bakteriene også smitter ved vanlig kontakt mellom mennesker og via mat, er handhygiene og kjøkkenhygiene viktigst for å forebygge smitte.

«Får du symptomer på infeksjon etter reisen, eller av annen grunn trenger helsehjelp, bør du informere legen din om hvor du har vært, og dermed også om muligheten for at infeksjonen kan skyldes resistente bakterier», skriver FHI.