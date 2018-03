Folk på Østlandet må fortsatt se langt etter vår

Endringer i luftstrømningene har gjort at været i landet ikke har vært helt som det har pleid å være. Det forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Det som har skilt seg mest ut denne vinteren, er at Østlandet har opplevd mer vintervær enn fylkene i nord.

Statsmeteorologen forklarer at noe av grunnen til dette er lavtrykkene som vanligvis går inn mot Vestlandet. Tendensene nå viser at de går lenger sør og ut i Skagerrak, og dermed har området østafjells heller fått kald luft fra nord.

– Det er mer nedbør enn normalt på Østlandet, mens det er mindre enn normalt langs kysten i nord. Det er en litt unormal vinter.

KONTRAST: Dette bildet er tatt på Tøyen i Oslo 15. april i fjor. Da var det langt mer vårlig i hovedstaden. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kan skje endring om fire uker

På meteorologens prognoser over hvordan luftstrømmene ser ut de neste fire ukene, ser det ut som at været fortsatt vil være utenfor normalen. Til helga kan det bli opp mot 20 minusgrader lokalt østafjells.

– Det ser ikke ut som at lavtrykkene vil komme inn denne uken heller. Generelt ser det denne uken kald ut, og neste uke er det samme signal, riktignok litt svakere. Det betyr at lavtrykk kan inntreffe, men det er ingen stor sannsynlighet for det.

Uken etter der igjen, altså uken der vi går over i påsken, ser meteorologene signaler på at det kan komme et kraftig lavtrykk.

– Og det kan gi oss mildvær. Noe tyder på det, men likevel er det sannsynlig at været vi har nå vil vedvare.

Om fire uker, altså månedsskiftet mars-april, kan været skifte.

– Vi ser at prognosene ikke gir noen signal den ene eller den andre veien, noe som kan bety at været blir mer normalt.

Våren kom tidligere i fjor

I Oslo ligger årets snøfall langt over gjennomsnittet. Kun to ganger tidligere den 13. mars har det blitt målt mer snø enn det er nå på Blindern. I 1951 var det 60 centimeter snø, og i 1968 målte de 61 centimeter snø.

Den 13. mars i fjor var snødybden syv centimeter, mens det i år ligger 58 centimeter snø på Blindern.

– I marka kan man sikkert gå på ski lengre enn man pleier å kunne, sier Escobar Løvdahl.