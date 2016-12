FN krever at Israel stanser all utvidelse av bosettinger

14 av medlemslandene stemte for den israel-kritiske resolusjonen, mens USA avsto fra å stemme.

President Barack Obama ga på forhånd ingen signaler om hvordan USA ville forholde seg til resolusjonen, og det var derfor knyttet stor spenning til fredagens avstemning i Sikkerhetsrådet.

Trump om FN: Ting blir annerledes når jeg blir president

Avstemningen skulle egentlig vært holdt torsdag, men ble utsatt etter at Egypt trakk seg i siste liten etter trykk fra USAs påtroppende president Donald Trump. Israel hadde bedt Trump om å gripe inn på grunn av frykt for at USA ville la være å legge ned veto mot resolusjonen, ifølge en israelsk tjenestemann.

Donald Trump er ikke fornøyd med at FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjonen som krever full byggestans av israelske bosetninger på Vestbredden.

– Når det gjelder FN, så blir ting annerledes etter 20. januar, skriver han kort på Twitter fredag kveld.

Den 20. januar er datoen da Donald Trump sverges inn som USAs 45. president.

Signal til Israel fra USA

– Man kan ikke både fremme utvidelse av bosetningene, og fremme en tostatsløsning. Man må ta et valg, sa USAs FN-ambassadør Samantha Power da hun begrunnet USAs stemmegivning.

Uttalelsen hadde klar adresse til statsminister Benjamin Netanyahu og hans høyreregjering, som offisielt hevder å støtte en tostatsløsning, men som samtidig undergraver muligheten for en levedyktig palestinsk stat ved å kolonisere stadig mer av de palestinske områdene.

Avsto for første gang siden 2009

New Zealand, Malaysia, Senegal og Venezuela grep fredag inn og ble enige om å selv fremme forslaget slik at det kunne legges frem til avstemning i Sikkerhetsrådet.

USA har tidligere benyttet vetoretten i FNs sikkerhetsråd 30 ganger for å stanse resolusjoner som vedgår forholdet mellom Israel og palestinerne, viser en oversikt fra Security Council Report.

Sist USA avsto fra å stemme da en Israel-kritisk resolusjon var oppe, var i 2009 da Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon som tok til orde for våpenhvile på Gazastripen.

Ulovlige

FN har tidligere slått fast at de israelske bosettingene i okkuperte, palestinske områder strider mot den fjerde Genèvekonvensjonen.

I artikkel 49 i denne heter det at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosettinger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.