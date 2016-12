Trump ringte Egypts president for å utsette FN-avstemning

Egypt ba om å få utsatt en avstemning i FNs sikkerhetsråd over en resolusjon mot israelske bosettinger etter at Donald Trump tok kontakt med landets president.

USAs påtroppende president skal ha ringt Egypts president Abdel Fattah al-Sisi torsdag for å diskutere saken, opplyser egyptiske myndigheter.

Avstemningen skulle etter planen finne sted torsdag, men ble utsatt da Egypt trakk seg noen timer før møtet startet, skriver BBC.

Samme dag ba Egypt om at avstemningen over resolusjonen, som krever at Israel stanser all byggeaktivitet i bosettingene på den okkuperte Vestbredden, skal utsettes.

Talspersoner for al-Sisi sier de to statslederne skal ha blitt enige om utsettelsen for å la Trumps påtroppende administrasjon håndtere saken.

Ifølge Reuters skal israelske myndigheter ha kontaktet Trump om saken etter at de ikke hadde klart å overtale amerikanske tjenestemenn til å nedlegge veto.

Trump tvitret først en oppfordring om veto, før han pratet med al-Sisi. Trumps innsats ble godt mottatt innad i partiet til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sier en israelsk tjenestemann til nyhetsbyrået.

Torsdag sa en talsmann for amerikansk UD, John Kirby, at det var Egypt selv som ba om at avstemningen i Sikkerhetsrådet måtte utsettes.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at de israelske bosettingene i palestinske områder er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen som slår fast at okkupantmakter ikke kan «forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».