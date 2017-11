Flere norske soldater dør «hjemme» enn i strid

21 år gamle Hågen Skattum mistet livet under en sprengningsulykke på Mauken skytefelt i Indre Troms den 27. oktober. Skattum var sersjant i sitt første år i Hæren, og ulykken skjedde under et sprengningskurs i nærheten av militærleiren Skjold.

Skattum er én av de 19 soldatene som har mistet livet her hjemme i perioden år 2000 og frem til i dag.

I samme tidsperiode har 18 soldater dødd eller blitt drept under risikofylte oppdrag i tjeneste, de fleste av dem i Afghanistan. Det viser nye tall NRK har fått innsyn i.

Soldater som døde i Norge fra år 2000 Ekspandér faktaboks * Mars 2000: Tre av deltakerne i militærøvelsen Joint Winter døde, da taket på samfunnshuset på Rustadhøgda i Målselv raste sammen. *Tidligere samme dag omkom en 55 år gammel major i en trafikkulykke på Storsteinnes. *2000: en 24 år gammel mannlig soldat døde i bilulykke på Hurdal på vei tilbake fra øvelse. *2000: En 28 år gammel mannlig soldat døde av brannskader etter strømulykke under en øvelse på Rena. *Januar 2001: En soldat døde da taket på et lagerskur ved Sessvollmoen leir raste sammen. Fire soldater arbeidet med å rive skuret da ulykken skjedde. *November 2001: En 19 år gammel soldat døde da en militær lastebil havnet utenfor veien og veltet på riksvei 87 i Målselv i Troms. *Mars 2003: En 19 år gammel soldat døde etter å ha fått kanonløpet til en tanks i hodet. To år etter fikk Forsvaret bot etter dødsulykken. *Juni 2003: En vernepliktig soldat omkom i en drukningsulykke i Balsfjord i Troms. Ulykken skjedde da soldater skulle ta seg over vassdrag med tau. *Oktober 2003: En vernepliktig soldat omkom da han falt utfor en skrent på Jarfjordfjellet i Sør-Varanger. *2004: En 20 år gammel soldat døde da han falt mellom to MTB-er til kai. Ulykken skjedde i 2003, og han døde rundt ett år seinere. *2004: En 34 år gammel soldat døde i en MC-ulykke på militært område på Karljohansvern *Oktober 2005: En 25 år gammel mann fra i jegertroppen drukner under en øvelse ved Tofte i Hurum 29. september. Han døde på sykehus fem dager senere. *Mars 2006: To soldater i Telemark Bataljon, omkom da stridsvognen de satt i, gikk gjennom isen under øvelsen «Cold Response» i Ofoten. *Oktober 2009: En 19 år gammel soldat i førstegangstjeneste døde etter å ha blitt rygget på av en panservogn på Rena. Forsvaret ble av politiet ilagt en bot på ti millioner kroner på grunn av manglende opplæring. *Februar 2011: En 26 år gammel soldat fra Hammerfest mistet livet i en fallulykke som skjedde inne på sjøforsvarets område på Haakonsvern i Bergen. *Oktober 2017: En 21 år gammel sersjant i førstegangstjeneste dør etter en sprengningsulykke på Skjold militærleir i Indre Troms.

Norske soldater som døde i utlandet fra år 2000 Ekspandér faktaboks *April 2000: En 22 år gammel soldat døde da det pansrede kjøretøyet han satt i veltet og kom i klem nord for Obilic i Kosovo. *Mai 2004: En 29 år gammel grenader blir drept av en panservernrakett på patrulje i Kabul i Afghanistan *Juli 2007: En 33 år gammel spesialsoldat ble skutt og drept i et angrep i Lowgar-provinsen sør for Kabul i Afghanistan. *November 2007: En 22 år gammel mann ble drept av en veibombe nord for Maimana i Faryab-provinsen i Afghanistan. *Juni 2007: Mann (43) døde da han ble påkjørt av en bil i Duschanbee i Tadsjikistan *Juni 2007: Mann (49) døde da han ble påkjørt av en bil i Duschanbee i Tadsjikistan *April 2009: En 30 år gammel norsk etterretningsoffiser ble drept av en selvmordsbomber vest for Mazar-i-Sharif i Badghis-provinsen i Afghanistan. *Januar 2010: En 23 år gammel mann drept da kjøretøyet han satt i kjørte på en veibombe i Ghowrmach-distriktet. *Juni 2010: 31-åring ble drept da det pansrede kjøretøyet de satt i ble rammet av en veibombe i landsbyen Almar i Afghanistan. *Juni 2010: 24-åring ble drept da det pansrede kjøretøyet de satt i ble rammet av en veibombe i landsbyen Almar i Afghanistan. *Juni 2010: 21-åring ble drept da det pansrede kjøretøyet han satt i ble rammet av en veibombe i landsbyen Almar i Afghanistan. *Juni 2010: 41-åring ble drept da det pansrede kjøretøyet han satt i ble rammet av en veibombe i landsbyen Almar i Afghanistan. *April 2011: Kvinne (52) ble drept under angrep på FNs hovedkvarter i Mazar-e Sharif i Afghanistan. *Mars 2012: Fem offiserer døde da det norske Hercules-flyet «Siv» traff fjellveggen da det fløy i fjellområdet Kebnekaise i Sverige. De fem tjenestegjorde i Norge, men døde i utlandet.

Ti ganger farligere i Afghanistan

Ettersom det er langt flere soldater som tjenestegjør hjemme enn i utlandet, har Forsvaret regnet på risikoen av å være soldat i konfliktområder kontra det å være i førstegangstjeneste i Norge.

Gjennomgangen viser at det er ti ganger mer risikofylt å tjenestegjøre i Afghanistan enn å være i førstegangstjeneste i Norge.

Avdelingsdirektør i Forsvarsstabens styringsavdeling og tidligere HMS-direktør i Forsvaret Eigil Gulliksen understreker at det er langt flere nordmenn i tjeneste i Norge enn i utlandet.

– Man nå skille mellom absolutte tall og relativ risiko. Det er mye større risiko for å dø i tjeneste i utlandet enn det er i Norge.

– Er sikkerheten god nok under øvelser og i tjeneste her hjemme?

– Ja, vi mener det. Men vi jobber hele tiden med å bli bedre. Etter ulykker så setter vi ned kommisjoner som går gjennom hendelsesforløpet.

– Man ser etter hvor det er rom for forbedring. For eksempel har vi lært at det er dumt å la folk kjøre bil etter å ha vært våkne i et døgn eller flere dager, sier Gulliksen.

– Må trene på risiko

Men det er ikke risikofritt å være i tjeneste i Forsvaret, påpeker Gulliksen.

– Det er et dilemma, skal man trene på en måte som gjør at soldater har kampevne, så må man trene på risiko. Men man må være klar over hvilken risiko det er og jobbe alt vi kan for at det ikke skal skje noe galt.

– Setter dere for unge og uerfarne mennesker i for stor risiko?

– Vi mener at vi har veldig gode systemer for å sikre at folk får den opplæringen de trenger. Men det er vanskelig å på forhånd tenke seg til absolutt alt som kan gå galt. Det treffer veldig tungt når det skjer ulykker, og vi er veldig opptatt av å lære av feilene som skjer. Vi får ikke risikoen helt ned til null, men vi vil ha den så lav som mulig, sier Gulliksen.

Utstyret gikk av før det skulle

Da sprengningsulykken på Skjold leir skjedde demonstrerte Ingeniørbataljonen tungt bærbart mineryddingsutstyr da ulykken skjedde. Forsvaret har stanset all bruk av utstyret inntil videre.

Tungt bærbart eksplosivt mineryddersystem – samme type som ble brukt under ulykken på Mauken skytefelt. Foto: Forsvaret

– Det er åpenbart at mineryddingsutstyret gikk av før det skulle. Nå må undersøkelseskommisjon finne ut hva som skjedde, sier talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

Forsvarets granskingskommisjon jobber med å få svar på hva som forårsaket ulykken. En rapport er ventet på nyåret.

Ikke byttet utstyr siden 90-tallet

Ifølge Forsvarsmateriell er ikke mineryddingssystemet byttet ut etter at det ble anskaffet på slutten av 90-tallet.

– Utstyret er ikke modifisert siden anskaffelsen. Systemene kontrolleres av Forsvarsmateriell etter en fastlagt syklus, dette kalles tilstandskontroll, opplyser Jannicke Hauan Strand i Forsvarsmateriell til NRK.