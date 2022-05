Etter flere år, er nye, nasjonale retningslinjer for behandling av rusavhengige klare. Det er knyttet stor spenning til de nye reglene - og hvordan behandlingen av rusmisbrukere skal skje fremover.

Nå har Helsedirektoratet lagt fram nye retningslinjer der brukerne skal få større innflytelse på egen behandling - og det åpnes for bruk av flere sterke, vanedannende medisiner.

Elisabeth Lehmann (51) begynte på sterke stoffer for 30 år siden og har forsøkt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flere ganger. Hun forteller at hun har sluttet hver gang fordi hun har fått store bivirkninger av medisinene. I tillegg sier hun at hun har følt systemet som et fengsel.

For henne er det viktigste at hun møter et behandlingsapparat som tror på henne. Hun synes det høres fint ut at det skal bli mer brukermedvirkning, men er ikke helt trygg på at det blir slik.

– Jeg har hørt det før, sier hun.

Morfin til rusavhengige

Spørsmålene som har blitt vurdert, er mange:

Hvilke medisiner skal man kunne gi til rusavhengige, hvem skal kunne skrive ut medisiner og hvor mye skal de rusavhengige selv kunne bestemme?

Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, er en behandling for opioidavhengige hvor de får vanedannende legemidler som en del av behandlingen. Til nå er preparatene buprenorfin og metadon godkjent som vedlikeholdslegemidler.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Helsedirektøren mener de nye reglene vil gjøre det mye bedre for de rusavhengige.

– I de nye LAR retningslinjene legger vi vekt på økt brukermedvirkning, enda bedre individuell oppfølging og muligheter for flere legemidler, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det åpnes for flere legemidler. Hva betyr det?

– Det betyr at det i tillegg til metadon og buprenorfin som vi nå bruker, så blir det mulig med morfin. Det kan også gis substitusjon med benzodiazepiner.

Det betyr at det åpnes for å gi medikamenter som Vial, Valium og Rohypnol til rusavhengige.

– Et lite skritt på veien

Elisabeth Lehmann i samtale med Arild Knutsen, leder Foreningen for human narkotikapolitikk. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Dette er et lite skritt på veien, men langt fra godt nok, sier Arild Knutsen leder Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Hva er det viktigste ved de nye retningslinjene for deg?

– At det åpnes for bruk av flere medikamenter og at det blir mer brukermedvirkning.

I den nye retningslinjen står det at spørsmålet «hva er viktig for deg?» skal stilles pasienten regelmessig.

– Det står klart og tydelig at med jevne mellomrom skal spørre brukerne hva som er viktig for dem. Forhåpentligvis kan dette da bli et mer tillitsbasert system, sier Knutsen.