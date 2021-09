Fjerner støtten til Human Rights Service: – En skammens dag, sier Storhaug

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich.

For få dager siden varslet politikere fra Ap, SV, og Sp at det innvandrings- og islamkritiske nettstedet ikke lenger vil få støtte over statsbudsjettet.

– Påfallende

Lene Vågslid i Arbeiderpartiet. Foto: JON PETRUSSON / NRK

– Det er påfallende at regjeringen kommer med dette nå, på vei ut av regjering og få dager etter de rødgrønne partiene har vist til at det endelig er flertall i det nye Stortinget for å fjerne støtten. Denne støtten burde vært fjernet for lengst, noe høyrepartiene har hindret, skriver Lene Vågslid, stortingsrepresentant (Ap), leder av Justiskomiteen, i entekstmelding til NRK.

HRS har fått statsstøtte i en årrekke. I 2020 var støtten på 1,8 millioner kroner. Siden 2005 har organisasjonen mottatt i alt 26,2 millioner statlige kroner, under både røde og blå regjeringer.

Forrige gang de rødgrønne satt ved makten, i 2005-2013, ble HRS-støtten på et tidspunkt halvert, men aldri fjernet.

Den avtroppende regjeringen fjerner nå støtten i neste års budsjett.

– Nå har regjeringen vurdert saken på nytt fordi vi går inn i en ny stortingsperiode. Det er naturlig å avskaffe støtten nå, sier Frølich.

Peter Christian Frølich i Høyre. Foto: Wilhelm Sverdvik

Hege Storhaug, som er grunnlegger av HRS, mener mediene har skylden for politikernes priortiteringer.

– En skammens dag

– Det er en skammens dag. Og til og med en regjering som Solberg, som jeg synes er en tøff dame, viker for dere i mediene. De lar seg styre av dere. Dette er en stor seier for Medie-Norge, fordi dere har holdt på i 15 år for å få fjernet den støtten. Jeg må bare gratulere dere, sier Storhaug.

Hun mener det er et stort tap for Norge at støtten til HRS fjernes.

– Vi har vært de eneste på statsbudsjettet som har stått opp. År ut og år inn, særlig for muslimske ungdommer og kvinner. Og det er lett å bevise, for vi er den eneste gruppen som virkelig har hatt politisk gjennomslag. Med endringer av forskrifter og lover, sier Storhaug.

Midlene som fjernes skal nå brukes på noe annet.

– Negativ og useriøs retning

– HRS har fått støtte over statsbudsjettet i 15 år, både under røde og blå regjeringer. Tidlig satte organisasjonen relevante integreringspolitiske spørsmål på agendaen da få andre gjorde det. Vi er imidlertid mange som har opplevd at organisasjonen har endret seg i en negativ og useriøs retning, sier Frølich.

Mediekommentatoren Sven Egil Omdal sa i 2020 at Hege Storhaug har blitt mer radikal den senere tiden.

Hege Storhaug synes kommentaren fra Frølich er morsom.

– Den er morsom, alt koker ned til én sak. Politikerne er livredde islam. Vi kaller det moske-islam som følger sharia. Politikerne vet ikke hvordan de skal forholde seg til organisert islam, men HRS har våget å komme med forslag om hvordan den totalitære ideologien kan motarbeides, sier Storhaug.

– Hva betyr det for dere at dere mister støtten?

– Vi har ingen aning nå. Men det vi vet er at vi antakelig har gjort det mest hederlige arbeid i hele Vest-Europa, og et unikt arbeid for innvandringens negative konsekvenser, ikke minst hvilke negative konsekvenser det har for muslimske jenter, ungdom og kvinner.

Frølich mener HRS «opptrer i større grad som en meningsbærer enn en kunnskapsformidler».

Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Innimellom tar de opp relevante problemstillinger, men det er det mange som gjør uten millionstøtte fra staten, sier Frølich.

Regjeringen får også kritikk fra høyresiden for å fjerne støtten nå.

– Jeg syns det fremstår smått feigt av sittende regjering å legge dette frem nå. Jeg er ganske sikker på at dersom de hadde måttet forhandle statsbudsjett med oss, hadde de ikke våget å gjøre det, sier Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson i Frp.

Han tror dette er et resultat av at regjeringen lever på oppsigelse.

– Det er uansett veldig trist, sier Amundsen.

Han mener at ingen innvandringskritiske organisasjoner lenger får statsstøtte, men kun venstreorienterte, innvandringsliberale organisasjoner.

– Det mener jeg er et demokratisk problem. Det er ingen tvil om at årsaken til at HRS blir fjernet fra statsbudsjettet handler om at de ikke har politisk korrekte meninger. Selv om de kanskje gjenspeiler mye mer det folk der ute mener, sier Amundsen.