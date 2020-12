– Kampen mot Hege Storhaug må tas politisk

– Hege Storhaug har blitt mer radikal den senere tiden. Hun driver krypskytteri, ikke bare mot islam, men nå også mot enkeltmennesker, sier Sven Egil Omdal.

Mediekommentatoren har flere redaktørjobber bak seg, og har dessuten vært leder av Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. Han har i en årrekke uttalt seg sterkt kritisk til Human Rights Service og frontfiguren Hege Storhaug.

–Hege Storhaug lever i en frisone hvor hun ikke kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg, sier Sven Egil Omdal Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sven Egil Omdal reagerer nå kraftig på at Storhaug angriper på to norsk-pakistanske søstre som stilte i hijab på programmet Familiekokkene på NRK.

Den ene av kvinnene, Amy Mir, sier hun er knust etter all netthetsen mot henne og familien.

– Angriper identiteten

– Jeg trenger ikke å karakterisere Omdal og hans like, for det gir seg selv. Unnfallenheten, og derav rasismen deres, er så avslørende at de burde krype inn i en hule, sier Hege Storhaug.

Les hele tilsvaret hennes nedenfor.

– Storhaug går til angrep på en kvinnes identitet og ikke på meningene hennes. Dette er en forkastelig strategi, mener Omdal.

Amy Mir mener Hege Storhaug antar ting om henne selv, uten at de to noen gang har snakket sammen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Amy Mir reagerer på at hun ikke fikk fortelle sin versjon før Hege Storhaug publiserte artikkelen sin på nettsiden rights.no.

HRS opplyser på nettsiden at de følger pressens Vær varsom-plakat hvor det heter at «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar».

– Human Right Service kan ikke klages inn til Pressens Faglige Utvalg så lenge organisasjonen ikke er medlem av Presseforbundet. Storhaug opererer i en frisone hvor det ikke er mulig å ramme henne, sier Omdal.

– Må ta bort statsstøtten

Han mener politikerne må ta ansvar for at Storhaugs angrep kan ta slutt.

– Human Right Service får statsstøtte for angivelig å øke kunnskapsnivået i integreringsdebatten. Handlingene deres er stikk i strid med kriteriene for tildelingen. Det er på høy tid at regjeringspartiene tar bort statsstøtten til HRS. mener Omdal.

– Jeg kan også, med enkelthet og eksempler, si at jeg er knust eller lei meg over hva andre sier i den offentlige debatten om HRS og meg. Hvor kommer vi da, spør Hege Storhaug.

Hege Storhaug mener HRS har frontet viktige kamper for innvandrerkvinner i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun mener de to søstrene i hijab heller bør svare på poenget hennes:

– Hvorfor bruker de det fremste symbolet på politisk islam – vår tids farligste ideologi i henhold til en rekke internasjonale eksperter – en ideologi som eksempelvis vil frakjenne kvinner grunnleggende menneskerettigheter?

Hege Storhaug mener Sven Egil Omdal «åpenbart ikke har kjennskap til hva hijab er».

– Hijab er den totalitære ideologien islamismens fremste symbol i det offentlige rommet. Motbevis det, Omdal, fortsetter Storhaug.

– Hvor var Omdal?

Hege Storhaug spør hvor Sven Egil Omdal var da HRS tok kampen for å forby søskenbarnekteskap og for å få innført en lovmessig avvergelsesplikt pålagt nærmeste familie i saker om kjønnslemlestelse.

– Hva har han gjort for å beskytte jenter i Norge mot å få skåret av kjønnsorganet? Ingenting, mener Storhaug.

– Hvilke prinsipper har HRS for moderering av kommentarfelt?

– Vi har den moralske og etiske samme standarden som NRK: Vi setter pris på kommentarer i opplysningens ånd. Kommentarer som fremmer et godt Norge. Som er innen etiske aksepterte grenser, hevder Storhaug.

Omstridt støtte

Statsstøtten til HRS har vært en het politisk potet i flere år. Den er for tiden 1,8 millioner kroner, og overføres fra budsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringen sa tidligere i høst at tidligere budsjettavtaler med Stortinget forpliktet dem til å videreføre støtten til HRS.

Ifølge Aftenposten sier kilder i regjeringsapparatet i dag at regjeringen videreførte støtten i 2021 fordi man ikke ønsket å provosere Frp.

Aps finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, sier følgende i den samme artikkelen i Aftenposten.

– Jeg kan garantere at en Ap-ledet regjering vil fjerne støtten til Human Rights Service i 2022.