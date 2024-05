Høsten 2023 lanserte OpenAI ny lydfunksjon hos ChatGPT. Nå kunne den høre, se, og snakke som et menneske.

I selskapets nyeste KI-modell, ChatGPT-4o, skal talefunksjonen kunne svare enda raskere og føre en mer naturlig samtale.

I en promovideo fra 13. mai hører man blant annet en av stemmene, som har fått navnet «Sky», komplimentere en OpenAI-ansattes klesvalg.

Da den ble gitt et kompliment svarer den også «slutt, du får meg til å rødme».

– Merkelig flørtende og kokett

Den tidvis flørtende og feminine stemmen til Sky har vakt reaksjoner. Både The Guardian og New York Times trakk raskt en rød tråd mellom Sky og Scarlett Johanssons stemme i filmen «Her».

I filmen fra 2013 forelsker en mann seg i det KI-genererte operativsystemet «Samantha», og relasjonen blir sakte, men sikkert mer intim. Det er Scarlett Johansson som spiller Samanthas stemme i filmen.

Foto: Reuters

– Det er ingenting galt i å gi chatboten din en stemmen som Johansson i «Her». Det som imidlertid føles litt rart, er å gjøre den merkelig flørtende og kokett, skriver Guardian-kommentator Arwa Mahdawi.

OpenAIs egen sjef, Sam Altman, har tilsynelatende også antydet at stemmen minner om Johansson. Da selskapet promoterte den nye ChatGPT-modellen 13. mai, skrev han kort og godt «Her» på X.

Sier hun takket nei

Selv har Johannson reagert kraftig på likheten. Hun sier i en uttalelse at selv ikke hennes egne venner kunne høre forskjell.

– Da jeg hørte den utgitte demoen, ble jeg sjokkert, sint og vantro over at Altman ville gå for en stemme som høres så skummelt lik min.

Ifølge skuespilleren skal Altman ha henvendt seg til henne i september 2023 og spurt om hun ville låne stemmen sin til systemet. Hun skal ha takket nei til tilbudet.

OpenAI-sjef Sam Altman tweetet selv en referanse til Johanssons film fra 2013. Likevel sier selskapet at KI-stemmen ikke etterligner skuespilleren. Foto: Eric Risberg / AP

Mandag melder OpenAI på X at de fjerner stemmen inntil videre.

– Vi har fått spørsmål om hvordan vi valgte stemmene i ChatGPT, spesielt Sky. Vi jobber med å sette funksjonen av Sky på pause mens vi tar tak i spørsmålene, skriver de.

Johansson sier at selskapet «motvillig» tok vekk stemmen etter at hennes advokater kontaktet dem med spørsmål om hvordan de valgte stemmen.

– Ikke en imitasjon

OpenAI understreker i et blogginnlegg at stemmen ikke er basert på skuespilleren.

– Vi mener at AI-stemmer ikke bevisst bør etterligne en kjendis sin særegne stemme, Skys stemme er ikke en imitasjon av Scarlett Johansson, men tilhører en annen profesjonell skuespiller som bruker sin egen naturlige stemme.

I blogginnlegget skriver OpenAI at de valgte fem ulike stemmer basert på en rekke kriterier. Blant annet skulle de være «tidløs» og ha en «varm, engasjerende, tillitvekkende og karismatisk stemme med en fyldig tone».

– Vi snakket med hver enkelt skuespiller om visjonen, og diskuterte teknologiens muligheter, begrensninger og risikoene involvert. Det var viktig for oss at hver skuespiller forsto omfanget og intensjonene til talefunksjonen før de forpliktet seg til prosjektet.

Selskapet skriver imidlertid ikke hvem som står bak Sky eller de fire andre stemmene, «Juniper», «Breeze», «Cove «og «Ember».