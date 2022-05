Fire personer skadet i knivstikking i Numedal

– 08:47: Flere personer er tilfeldig skadd i forbindelse med en knivstikking, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Tre personer skal være skadet, mens en person er kritisk skadet, melder politiet.

Brannsjef Kai Redalen sier til NRK at politiet har kontroll på gjerningspersonen. De fikk melding klokken 8:58. Gjerningspersonen ble pågrepet ti til 15 minutter etterpå.

– Det er en trygghet å høre at det er kontroll på vedkommende, sier ordfører i Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke, til NRK.

Han opplyser at de umiddelbart gikk i gang med å sikre offentlige bygg – som skoler og kommunehus.

- Når slike ting skjer, så skjer det brått. Man får nesten ikke tid til å tenke så mye. Det viktigste er å få kontroll på situasjonen og en eventuell gjerningsperson, sier han.

Et øyenvitne forteller til NRK at hun ser to ambulanser og tre ambulansehelikoptre på stedet.

Hendelsen er definert som en PLIVO-hendelse. Det betyr «pågående, livstruende vold».

Sør Øst 110-sentral bekrefter overfor NRK at de har sendt ut ressurser til området.