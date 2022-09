– Jeg har aldri vært med på et større sjokk fra en dag til den andre. Det er et skattenivå som kommer til å stoppe all utvikling i vår bransje, sier Ole Eirik Lerøy.

Han er styreleder i Mowi, en av Norges største lakseoppdrettere.

Oppdrettsnæringen har frem til nå betalt 22 prosent i selskapsskatt. Nå ønsker regjeringen i tillegg 40 prosent grunnrenteskatt.

Fiskeritopp Ole Eirik Lerøy. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Det informerte regjeringen om under en pressekonferanse onsdag.

Totalt blir det 62 prosent skatt. En nær tredobling av utgangspunktet – om forslaget får gjennomslag i Stortinget.

I kveld møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum en sint og fortvilet næring i Debatten.

Kritikk fra egen ordfører

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er tydelig i sin første replikk i kveldens Debatt:

– Fellesskapet trenger mer penger. Om vi ikke gjør dette, kan vi måtte kutte i sykehus, forsvar eller andre ting.

Sp-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo møtte også for å kritisere skatten – og med det sin egen sjef.

Hun frykter for lokalsamfunnene langs kysten.

Fiskeværet Henningsvær i Nordland. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg synes denne skatten er prinsipiell mismatch – en prinsipiell feilmelding i hodet mitt. Denne skatten treffer familieeide bedrifter og de små aktørene.

Vedum svarte at flere av de små bedriftene blir skjermet og at Prestbakmo tar feil.

– De fem største selskapene betaler to tredjedeler av all skatten. Vi har også sagt at vi ønsker bunnfradrag på 5000 tonn konsesjonsbiomasse.

Det stemmer ikke, mener Prestbakmo. Hun sa seg sterkt uenig i situasjonen slik den ble presentert av Vedum.

– Det er beklageligvis feil. Store deler av industrien langs kysten vil rammes. Lokalsamfunnene vil stå igjen som taperne, mente hun.

Frykter for distriktene

Også Aino Olaisen, styreleder og eier av Nova Sea, understreker fiskerinæringens viktige betydning i flere av distriktene.

Hun er positiv til å betale mer i skatt, men frykter skattenivået kan ødelegge for flere småsamfunn.

Fiskerimilliardær Aino Olaisen. Foto: HÅKON BENJAMINSEN / NRK

– Vi har snudd befolkningsnedgang til positivt vekst. Vi har skapt blomstrende øysamfunn og 400 trygge arbeidsplasser i distriktene.

– Men fiskerinæringen sto igjen med 715 millioner i profitt i fjor etter betalte skatter?

– Jeg synes vi kan betale mer i skatt, men jeg er opptatt av å ikke sette disse arbeidsplassene i fare, svarer Olaisen.

Hun sa også at de har gitt beskjed til sine ansatte om at to av selskapets prosjekter må legges på is.

– Det er prosjekter til 3,3 milliarder kroner. Men vi tør ikke satse på dem før vi har fått oversikt over hva dette innebærer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under kveldens Debatt. Foto: HÅKON BENJAMINSEN / NRK

Vedum svarte at det er en del av den norske modellen at selskaper med overskudd må betale mer til fellesskapet.

Fiskeritopp vurderer å gi seg

Milliardær Ola Braanaas var blant dem som stilte til debatt torsdag kveld.

Han har drevet med fiskeoppdrett siden 80-tallet. Han har lenge fryktet skatteøkningene fra regjeringen.

Fiskerimilliardær Ola Braanaas. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Om verktøyet vårt – som er kapitalen, forsvinner – og jeg ikke kan gjøre den jobben jeg ønsker å gjøre, så er kanskje min tid som eier i dette selskapet over, sa Braanaas i Debatten.

Nektet for snuoperasjon

Forslaget kommer tross landsmøtevedtak fra både Ap og Sp som sier at de er imot grunnrenteskatt for laksenæringen.

– Jeg var mot den modellen som kom i 2019. Vi har vært opptatt av å lage en modell som skjermer de minste aktørene. Vi vil at de store inntektene skal komme samfunnene til gode. Derfor skal 50 prosent av skatten tilbake til kommunene, forsvarte Vedum under Debatten.

Han la til at han er helt uenig i at han har snudd i saken.

Vedum utløste tidenes børskrakk i lakseaksjene på Oslo Børs onsdag etter pressekonferansen. Oppdrettskjemper som Mowi og Salmar mistet milliardverdier.

Ole Eirik Lerøy sa under Debatten at de mistet 60 milliarder på børsen i går.

Flere av landets rikeste ble dermed i løpet av kort tid milliarder fattigere på papiret.