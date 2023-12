FHI: Vi har et nytt medlem i virus-gjengen

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig publisert nye tall på tilfeller av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Tallene viser at «Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er på samme nivå som på samme tid i fjor, men betydelig høyere enn sesongene før pandemien.»

Vi spør fagdirektør og professor ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, om vi nå har fått en ny normal der covid-19 kommer i tillegg til influensaen.

– Ja, sånn er det. Vi har et nytt medlem i virusgjengen.

– Hvordan ser du for deg at smittetallene vil utvikle seg videre nå i desember?

– Vi regner med mye smitte gjennom desember. Det er flere virus, særlig koronaviruset, influensavirus og rhinovirus (omgangssyke red.anm.). Samlet er det omtrent like mange som forteller de er forkjølet nå som på samme tid i fjor, svarer Aavitsland.

Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland sier vi må forholde oss til en ny normal der covid-19-sykdom kommer i tillegg til influensabølgen på vinteren. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Bedrifter opplever høyt sykefravær

1. desember meldte Bane Nor at de den dagen måtte innstille flere avganger på grunn av sykdom. Innstillingene gikk utover de mest trafikkerte linjene på blant annet Drammensbanen, Vestfoldbanen, Follobanen og Gardermobanen i tillegg til Flytoget.

Også Posten har merket sykdom blant ansatte. Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen forteller at de noen steder i landet har et sykefravær som er høyere enn vanlig.

– Det er lokale variasjoner, men det kan virke som det er en bølge av luftveissykdommer som treffer oss nå. Noen steder har deler av arbeidsstokken vært ute, sier til NRK.

Posten har rundt 10.000 ansatte over hele landet.

Posten skal fram. Her noen av bilene som skal bringe posten fram på Svalbard. Foto: NTB

– Hvor stort problem er sykefraværet for Posten nå?

– Frem til oktober var sykdomsfraværet lavere enn normalt, men nå er det steder hvor vi har utfordringer med sykefravær. På små steder kan høyt sykdomsfravær være utfordrende, mens det er lettere å løse på større steder.

Rådene er de samme som før: hold deg hjemme ved nye luftveissymptomer og sykdomsfølelse, og er det juleselskap, må du iallfall holde deg unna de eldste og svakeste. Preben Aavitsland fagdirektør og professor, FHI

covid-19 kommer i tillegg

Immunolog Anne Spurkland er enig med Aavitsland på FHI om at vi nå har fått en ny normal der covid-19 kommer i tillegg til influensaen på vinteren.

– Influensa er vi vant til kommer rundt juletider. I tillegg har vi nå koronaviruset, som har kommet i nye varianter. Siden viruset kommer i nye varianter er sykdoms-hukommelsen vår for dette fra i fjor ikke så god, sier hun til NRK.

Immunolog Anne Spurkland tror kanskje folk er flinkere nå enn tidligere til å holde seg hjemme når de kjenner sykdomstegn. Foto: Heidi Klokk

Flere bedrifter opplever høyt sykefravær. Det kan tyde på en adferdsendring, tror Spurkland:

– Noen av oss har fått litt mer respekt for å være hjemme og ikke smitte andre. Det kan nok tenkes at noe av sykefraværet er litt preget av det vi lærte under pandemien; at hvis du blir syk med forkjølelsessymptomer, er det helt på sin plass å ikke gå på jobb.

Hun bruker seg selv som eksempel:

– Jeg har aldri vært syk med egenmelding på grunn av en forkjølelse. Aldri, aldri. Jeg har gått på jobben og hostet og nyst, uten å være sjenert. Men jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å fortsette med det, sier Spurkland.

Sykdom til jul og nyttår

Aavitsland sier det ligger an til at årets influensaepidemi kommer mot slutten av desember.

– Det ligger vel an til at covid-19-bølgen varer gjennom desember mens vinterens influensaepidemi kommer for alvor mot slutten av måneden. Det blir altså mange syke i romjula og nyttårshelga, sier han.

Og har han noen råd før jula, når mange kommer til å samles?

– Rådene er de samme som før: hold deg hjemme ved nye luftveissymptomer og sykdomsfølelse, og er det juleselskap, må du iallfall holde deg unna de eldste og svakeste, avslutter han.

Endra immunforsvar

Aavitsland sier det har skjedd noe med nordmenns immunforsvar etter koronapandemien.

– Det har skjedd to ting: Nesten alle har fått brynt immunforsvaret sitt mot koronaviruset eller en bit av det i vaksinen. Det betyr at risikoen for alvorlig sykdom er redusert hos de fleste. For det andre var det på grunn av koronatiltakene mindre av andre luftveisinfeksjoner vinteren 2020–21 og 2021–22. Dermed ble færre smittet da, sier Aavitsland til NRK.

Under koronapandemien fikk vi også mindre av andre luftveisinfeksjoner fordi vi hadde strenge smittetiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dere skriver i rapporten at det har vært en markant økning i andelen av den nye covid-19 varianten BA 2.86. Hva kan du si om denne?

– Den er litt flinkere til å unngå immunforsvaret vårt mot koronavirus og har derfor litt fordel framfor andre varianter, men den ser ikke ut til å gi verre sykdom for dem som blir smittet.

Flinkere til å holde seg hjemme

Vi spør også Aavitsland om han tror folk holder seg mer hjemme når de er syke enn de gjorde tidligere.

– Hovedforklaringen er nok at det er mye virus der ute nå, men kanskje er også folk blitt flinkere til å holde seg hjemme når de er ordentlig syke. Det er nok blitt mer aksept for dette. Før skulle man jo gjerne kjempe seg på jobb, svarer han.

Han legger også til at det nå er bedre muligheter for mange å jobbe hjemmefra når de føler seg ganske bra, men kanskje tidligere hadde hanglet seg på jobb.