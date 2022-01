FHI: Venter inntil 50.000 daglige smittede i vinterbølgen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer fram i en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet.

Noen av hovedpunktene er at:

Omikron sprer seg langt raskere enn deltavarianten

Omikron gir betydelig mindre risiko for alvorlig sykdom – spesielt hos vaksinerte

FHI forventer en betydelig vinterbølge i januar til mars hvor mange hundre tusen nordmenn kommer til å bli smittet.

Det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned vinterbølgen.

Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes.

Omikronvarianten gir svært lite alvorlig sykdom for barn.

Folkehelseinstituttet anslår at vi i denne bølgen vil se inntil 50.000 nye smittetilfeller per dag og at mindre enn fem prosent av befolkningen vil være smittet samtidig.

En helt annen situasjon

– Vi forventer en betydelig bølge av smittede de neste ukene og regner med at vi vil nå toppen i månedsskiftet januar/februar, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg sier de nå tror omikron smitter dobbelt så lett som deltavarianten, men at den trolig bare er en tredel så alvorlig som forgjengeren.

– Det er en positiv nyhet og en helt annen situasjon enn vi har vært i tidligere, sier Stoltenberg.

I tillegg anslår de færre enn 200 nye sykehusinnleggelser daglig og færre enn 150 personer av gangen på respiratorbehandling.

FHI understreker at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene.

– Umulig å stoppe bølgen

Videre skriver FHI at det er umulig å stanse vinterbølgen, men at man kan bremse den med minst mulig inngripende tiltak.

«Da vil flere med lav risiko bli smittet i vinter i stedet for å bli smittet senere. Dermed oppnår de økt robusthet mot alvorlig sykdom for framtida.»

En vinterbølge kan gi økt sykefravær i samfunnet og økt belastning på helsetjenestene, men for folk flest kan konsekvensene være at man blir smittet tidligere enn man ellers hadde blitt, men at man har mindre risiko for å bli alvorlig syk.

90 prosent dominans

Omikron-varianten er nå i stor grad dominerende her til lands.

Til NRK i morges anslo avdelingsdirektør Line Vold ved FHI at man nå finner varianten i over 90 prosent av prøvene som analyseres.

Av den grunn har FHI sendt ut en anbefaling til helseforetakene om å trappe ned eller slutte helt med screening av positive koronatester for omikron, de stedene der varianten opptrer i mer enn 90 prosent av prøvene.

Onsdag ble det satt ny smitterekord her til lands med 9622 nye tilfeller.

Ifølge FHIs siste ukerapport er 32 prosent av pasientene som er innlagt med covid-19 som hovedårsak smittet av omikron-varianten.

FHI anslår at risikoen for sykehusinnleggelse som følge av omikron er 69 prosent lavere enn om man er smittet av deltavarianten.

Varslet stor smittebølge

I forrige risikorapport som kom like før jul opererte FHI med to mulige scenarioer for januar.

Dersom doblingstiden for viruset viste seg å være 2,4 dager, måtte sykehusene forberede seg på over 1000 nye innlagte hver dag, viste det pessimistiske scenarioet.

Det optimistiske scenarioet anslo en doblingstid på fire dager hvor daglige nyinnleggelser ville toppe seg rundt 125.

Tirsdag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK at smittespredningen ser ut til å gå senere i Norge enn i andre land. I Danmark og Storbritannia brukte viruset et par dager på å doble seg.

– Vi ser de siste fire ukene at vi har landet på en doblingstid på rundt 8 døgn. Vi har cirka 40.000 smittetilfeller i uka nå, og om 8 dager har vi kanskje 80.000 hvis det fortsetter i samme tempo. Det viser at tiltakene har fungert, sa Nakstad.

Før tiltakene ble innført viste FHIs verste-fall-scenario opp mot 300.000 smittede per dag ved årsskiftet.

Tiltakene utløper denne uken

Innen fredag denne uken skal tiltakene som ble innført 13. desember evalueres og eventuelt justeres.

I snart én måned har det vært full skjenkestopp i hele landet og gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskolen. I videregående har det vært rødt nivå.

Regjeringen har også innført antallsbegrensninger på arrangementer og samlinger på offentlig sted.

I risikovurderingen påpeker FHI at det fremover kan bli vanskeligere å få folk til å etterleve smitteverntiltak.

«Den akutte trusselen mot egen helse oppleves med rette som mindre nå. Det kan være vanskeligere å få befolkningen med på en smitteverndugnad»