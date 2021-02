Tidligere denne uken sa Vold i et intervju med avisen VG at FHI regner med at den britiske virusmutasjonen vil være dominerende i Norge i løpet av våren.

Ifølge VG hadde Folkehelseinstituttet nå endret strategi:

– Vi tror ikke lenger at vi klarer å eliminere virusvarianten, men har nå som mål å bremse spredningen og nye introduksjoner, sa Vold i intervjuet.

Nakstad: – Ingen grunn til å gi opp

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad var det imidlertid ikke tatt noen beslutning om å endre helsemyndighetenes strategi.

INGEN GRUNN TIL Å GI OPP: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener strategien fortsatt er å hindre muterte virus «fotfeste i Norge». Foto: Trond Stenersen / NRK

– Strategien er fortsatt å slå ned alle smitteutbrudd med muterte virus, slik at de ikke får fotfeste i Norge, skriver Nakstad i en e-post til NRK.

Nakstad sier muterte virusvarianter ikke kan elimineres helt, fordi det stadig vil dukke opp nye import-tilfeller.

I Oslo knyttes så langt 21 av totalt 67 tilfeller av mutant-viruset til import av smitte ved innreise. Ti smittetilfeller skyldes nærkontakt med disse.

Nakstad mener likevel at strategien med å slå ned smitteutbrudd med den muterte varianten har fungert godt – både ved enkelttilfeller og i større utbrudd som Nordre Follo og Halden.

– Det er ingen grunn til å gi opp nå, skriver Nakstad.

– Kan ha bidratt til forvirring

Nå sier både Line Vold og FHI-direktør Camilla Stoltenberg at FHI kan ha bidratt til misforståelser eller forvirring om hva som er strategien.

Velger myndighetene å forsøke å eliminere viruset i størst mulig grad, vil det trolig kreve mer enn bare å forsøke å slå utbruddene ned gjennom sporing og karantene.

– Folkehelseinstituttet kan nok ha bidratt til litt forvirring i bruk av begrepene eliminere/utrydde eller slå ned, sier Camilla Stoltenberg.

– Vi må slå det ned, men vi tror ikke det er mulig å utrydde viruset fra Norge. Men vi tror det er mulig å stanse det helt i en del av utbruddene og sånn sett kan vi eliminere viruset i hvert enkelt utbrudd. Det er viktig å strebe etter.

I en e-post til NRK, skriver avdelingsdirektør Line Vold i FHI at instituttet de siste dagene kan ha bidratt til misforståelser.

MISFORSTÅELSER: Avdelingsdirektør Line Vold sier FHIs begrepsbruk kan ha bidratt til misforståelser. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Begrepene «eliminere» og «slå ned» kan ha blandet seg for flere av oss. Og vi i FHI kan ha bidratt til misforståelsen, skriver Vold.

Ifølge Vold hadde FHI mål om å eliminere den britiske virusvarianten – altså å utrydde mutasjonen i Norge – frem til og med det første utbruddet i Nordre Follo.

Men ulike forgreninger avdekket i smittesporingen gjorde at instituttet endret syn.

– Dermed har vi ment, og sagt flere ganger i over en ukes tid, at vi ikke lenger tror det realistisk å utrydde denne virusvarianten. Vi mener fortsatt at vi bør forsøke å slå viruset ned i Norge. Det vil si begrense og forsinke utbredelsen, skriver Vold.