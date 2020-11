FHI anbefaler munnbind tross liten dokumentert effekt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hovedkonklusjonen er omtrent den samme som i juni. Nemlig at det finnes dokumentasjon for at medisinske munnbind brukt i samfunnet kan beskytte mot smitte som gir luftveisinfeksjoner. Men studier gjennomført utenfor helseinstitusjoner tyder på at medisinske munnbind har en liten beskyttende effekt, sier overlege Bjørn G. Iversen på Folkehelseinstituttet til NRK.

– Likevel anbefaler dere bruk?

– Vi har en betinget anbefaling. Det betyr at når det er lite smitte i samfunnet, anbefaler vi ikke bruk av munnbind. Da er det andre tiltak som er bedre. Men når det er mye smitte og ukontrollert spredning i samfunn, så bør munnbind vurderes. Da blir nytten større enn ulempene, svarer Iversen.

Usikre tøymunnbind

Som NRK omtalte tidligere i dag, anbefaler FHI kun tøymunnbind som har den europeiske minimumsstandarden.

De medisinske munnbindene du for eksempel kan kjøpe på apoteket er sikrere.

– For effekten av ikke-medisinske munnbind brukt i samfunnet mangler vi god dokumentasjon, og det er sannsynligvis betydelig variasjon i effekt mellom ulike produkter, forklarer overlege Didrik Frimann Vestrheim ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Ulemper ved bruk av munnbind kan være risiko for feil bruk, falsk trygghetsfølelse (som kan føre til lemping av andre tiltak) og tilskitning av munnbindene. Noen opplever også pustebesvær, andre ubehag og kommunikasjonsvansker, advarer FHI.

Anbefales bare på steder med høy smitte

FHI la i dag fram en oppdatert kunnskapsoppsummering. De har gjennomgått internasjonale studier om bruk av munnbind, og kommet til konklusjonen basert på disse.

De anbefaler munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, særlig innendørs, og situasjoner der smittesporing ikke er mulig. De påpeker at andre tiltak bør være prøvd før munnbind anbefales.

– Vitenskapen vi har gått gjennom viser at effekten ikke er så veldig stor, så vi må ikke bruke munnbind i stedet for andre tiltak, men som et ekstra tiltak på toppen av de andre når smitten er økende er veldig høy, sånn som den er i noen av de store byene i dag, sier Iversen.

– Så det er altså fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette? Vi ser Sverige som ikke har anbefalt det ennå?

– Kort oppsummert angir vitenskapen som finnes stor usikkerhet. Men vi har ikke råd til å vente på supergode studier. Midt under en pandemi må vi gi konkrete råd til bruk selv om vi har et noe svakt kunnskapsgrunnlag, svarer Iversen.

Sverige avventer

Mens bruk av munnbind er anbefalt av regjeringen og blitt obligatorisk blant annet i kollektivtrafikken i Oslo og Bergen, er det ingen krav til munnbind i hardt koronarammede Sverige.

– Vi jobber fortsatt ut fra at det viktigste er å holde avstand. Det finnes mye å si om munnbind. Vi kan jo se at mange land som har veldig strenge munnbindregler fortsatt har en stor smittespredning. Så å tro at munnbind skal være redningen er nok farlig, uttalte Anders Tegnell til Dagens Nyheter 7. november.

Debatten går nå høyt.

WHO har anbefalt at svenskene tar i bruk munnbind for å begrense smittespredningen. Av 30 europeiske land er det bare Sverige som ikke følger WHOs råd, ifølge Sveriges Radio.

Torsdag kom en rapport fra det svenske vitenskapsakademiet som også anbefaler munnbind.

– For å beskytte seg mot dette, så anser vi at et munnbind som dekker nese og munn filtrerer bort små dråper som kan inneholde virus, sier professor Staffan Normark, leder av Kungliga Vetenskapsakademiens ekspertgruppe om covid-19.

– Dere anbefaler munnbind, mens folkehelsemyndigheten ikke gjør det. Hvordan ser du på det?

– Vi lever akkurat nå i en veldig dramatisk situasjon der smittespredningen øker. Da må vi ta i bruk alle de verktøyene som fins. Da inngår alle de råd som folkehelsemyndigheten har gitt oss. Men akkurat under vintersesongen, nå man må være innendørs og ikke kan unngå fysisk kontakt, er det viktig med munnbind, sier Normark til Sveriges Radio.

Vitenskapsakademiets ekspertgruppe ble dannet i høst, og i den første rapporten er konklusjonen at god ventilasjon og bruk av munnbind innendørs er viktig.

Svakt grunnlag

Den forrige kunnskapsoppsummeringen fra FHI om bruk av munnbind kom i juni.

Da kom FHI fram til at kunnskapsgrunnlaget var tynt, men at de anbefalte munnbind i enkelte situasjoner.

Da var smitten så begrenset i Norge at FHI ikke anbefalte bruk av munnbind, men de skrev at det burde vurderes om smitten økte.

Det har den gjort.